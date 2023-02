El mejor amigo de Marcos reveló el dato más importante sobre el estado sentimental del jugador de Gran Hermano 2022

Embed

Gastón Trezeguet le preguntó si Marcos está en pareja o entró soltero a Gran Hermano 2022. "No estoy muy al tanto de eso", respondió el invitado desde el móvil.

"¿Tiene novia o no?", insistió Robertito Funes, quien reemplaza a Georgina en la conducción. "No, no tiene novia", precisó Juan Martín, abriendo la puerta a miles de mujeres que sueñan con conquistarlo.

Gran-Hermano-Marcos.jpg

Julieta Poggio, angustiada tras la eliminación de Daniela de Gran Hermano 2022: "Te voy a extrañar todos los días"

Anoche, Daniela Celis se convirtió en la última eliminado de Gran Hermano 2022, con el 53,17 % de los votos. En segundo lugar quedó Camila Lattanzio, que obtuvo el 46,83 % y sigue en el reality.

Tras la salida de la joven de Moreno, su mejor amiga en el juego, Julieta Poggio, se mostró muy angustiada y no pudo contener las lágrimas por la decisión del público.

Embed

Disney -como le dicen en la casa- le hizo la fulminante a Camila, con la intención de buscar una "placa multitudinaria e intentar dividir los votos". La jugada fue arriesgada y tanto ella como Daniela terminaron nominadas.

Romina, que ganó el liderazgo, tuvo que elegir a una de ellas para salvar. La ex diputada se inclinó por Julieta y dejó en placa a la morocha, que finalmente fue la más votada para dejar el juego.

Antes de irse de Gran Hermano, Daniela se fundió en un abrazo con Julieta. "Te voy a extrañar todos los días", le dijo Disney, quebrada por la noticia.