El mensaje de Mauro Icardi dedicado a Wanda Nara para recibir el año nuevo

"Gracias 2022 por las cosas buenas y momentos tan lindos vividos. Gracias también por cada momento en que las cosas no fueron tan bien o como deseaba porque fue cuando mas fuerte me hice, porque fue cuando mas confié en mi mismo, porque cada segundo fue un aprendizaje para ser mejor en este año nuevo", dijo sobre el año que pasó.

wanda nara mauro icardi.jpg

Y enfocado en lo que viene, el delantero expresó: "Querido 2023, te recibo con lo mas lindo que tengo en mi vida, Mi familia. Con una hermosa mujer a mi lado y 5 hermosos niños. Deseo que la vida nos siga dando Salud, Amor, Paz, Felicidad y muchos éxitos.Feliz 2023 para todos. Chin @wanda_nara".

Por su parte, en su cuenta de Instagram, Wanda Nara posteó desde Punta del Este, Uruguay: "Feliz 2023 para todos , le deseamos lo más hermoso a todos .. terminando el año con lo más lindo de mi vida".

¿Están otra vez juntos tras el escándalo?

wanda nara mauro icardi 1.jpg

Wanda Nara contó cuándo se separó de Mauro Icardi y qué pretende de un hombre

Wanda Nara interactuó con sus seguidores de Instagram y confirmó la fecha desde que se encuentra soltera. "¿Estás conociendo a alguien?", le preguntaron a Wanda en sus historias de Instagram. A lo que ella explicó: “Desde octubre 2022 sola, divirtiéndome con amigas”.

Además, la rubia dejó en claro las características que debe tener un hombre para enamorarla tras su separación del futbolista Mauro Icardi, padre de sus hijas Francesca e Isabella.

“Ser inteligente, ser un apasionado por lo que hace, tiene que ser un potro, una persona segura y madura, que me cuide, que me respete y que me haga sorpresas”, precisó Wanda Nara.

Y cerró con una profunda reflexión: "No es quien te espera, es quien te busca. No es quien te quiere, es quien lo cumple. No es quien te ama, es quien te lo demuestra".