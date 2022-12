Wanda Nara contó cuándo se separó de Mauro Icardi y qué pretende de un hombre

wanda nara.jpg

Además, la rubia dejó en claro las características que debe tener un hombre para enamorarla tras su separación del futbolista del Galatasaray de Turquía, padre de sus hijas Francesca e Isabella.

“Ser inteligente, ser un apasionado por lo que hace, tiene que ser un potro, una persona segura y madura, que me cuide, que me respete y que me haga sorpresas”, precisó Wanda Nara.

Y cerró con una profunda reflexión: "No es quien te espera, es quien te busca. No es quien te quiere, es quien lo cumple. No es quien te ama, es quien te lo demuestra".

Andrés Nara fulminó a Mauro Icardi y confirmó la separación de Wanda Nara

Wanda Nara y Andrés Nara sorprendieron hace unas semanas con una serie de fotos juntos en las redes sociales luego de muchos años sin verse.

Lo cierto es que en diálogo con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, el papá de Wanda y Zaira habló de ese lindo reencuentro con su hija después de mucho tiempo.

“No conocía a mis nietas. Con Wanda ni bien nos vimos fue como si no hubiera pasado ni una hora. Estuvimos toda una vida juntos y yo siempre estuve al lado. Pasaron muchas cosas en el medio y nos pasa día a día”, indicó.

Y sobre su relación con Nora Colosimo, madre de sus dos hijas, explicó: “Con Nora estamos bien, nos mandamos mensajes y estuvimos juntos todos, lo que es muy raro. Estaba Zaira con los chicos, Wanda con los otros cinco”.

En tanto, Andrés sorprendió al confirmar la separación de Wanda con Mauro Icardi y fue categórico con el vínculo que tenía con el futbolista del Galatasaray de Turquía.

“Están separados. Nosotros estamos en un contexto complicado con Mauro. No tengo nada contra él, pero nunca nos llevamos. Mi afecto era con Maxi López y no tanto con él, pero no tengo nada contra él”, indicó Andrés Nara.

Y cerró: “Lo que me importa es ella y que los chicos estén bien. A ella la veo feliz, siempre fue muy segura. Las dos están muy bien. Son chicas muy seguras y siempre lo fueron”.