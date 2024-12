El misterioso mensaje de Yuyito González que disparó rumores de crisis con Javier Milei

image.png

"Tu eres fiel con quien es íntegro, sincero, pero sagaz con el que es tramposo", dice el pasaje que citó Yuyito en su publicación.

Enseguida, este detalle fue interpretado por muchos como una indirecta de la conductora para el presidente de la Nación.

De todos modos, en su programa en Ciudad Magazine, Empezar el día, Yuyito celebró que hoy se cumple un año del inicio del Gobierno de Milei. "Hoy es un día muy especial. Hoy es 10 de diciembre, el primer año de nuestro presidente, del nuevo gobierno", destacó.

Fátima Florez ninguneó a Yuyito González y confesó si sigue enamorada de Javier Milei

Fátima Florez se refirió a su separación de Javier Milei confirmada públicamente por ambos en abril de este año y de Yuyito González, con quien el presidente blanqueó su romance a los meses.

"No hubo celos de nada, terminaba de hacer la doble función, me metía en el auto y llegaba a ver a mi novio. Yo viajé a Estados Unidos sin caer de sorpresa, me parecía súper lindo verlo allá, soy muy respetuosa de los tiempos, amigos y pareja", dijo sobre el final de su romance con el presidente.

"¿Él(Milei) cambió a partir de que fue al programa de Amalia?", le consultó Marcela Tauro a Florez en una entrevista para el ciclo Intrusos, América Tv.

A lo que la humorista reaccionó a pura ironía: "¿Quién es Amalia?". Y la periodista le aclaró: "Yuyito". "Perdón no sabía, desconozco el nombre", contestó Fátima picante. "No le gustan que le digan Yuyito", le marcó Tauro. Y ahí la entrevistada reaccionó entre risas: "¿A quien a Yuyito?".

Sobre su vínculo con Javier Milei, remarcó: "Hemos tenido una muy linda relación, nos hemos divertido mucho, no voy a hablar más porque soy muy respetuosa, después el resto de la gente que diga lo que quiera".

Consultada sobre si aquella entrevista en el programa de Yuyito González influyó en su separación de Milei, ella aclaró: "No, nada que ver".

Y sobre el final dejó en claro que no está enamorada ya del presidente: "No, estoy muy enamorada, concentrada y focalizada en mi trabajo y muy conectada con Dios". Y evitó responder si se seguía hablando con él: "Me pones nerviosa", le dijo Fátima Florez entre risas.