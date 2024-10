El misterioso viaje de Roberto García Moritán para un radical cambio en su vida

Así las cosas, por estas horas se supo que García Moritán habría viajado a la provincia de Entre Ríos para instalarse unos días en un centro de vida sana, que lo ayudaría a volver a su eje.

Así lo reveló Pochi de Gossipeame a través de sus historias virtuales de Instagram, al detallar: "Me cuentan que Roberto García Moritán está en el Centro Adventista Puiggari en Entre Ríos. Las razones no las sé, pueden ser varias: estrés, bajar de peso, dejar el cigarrillo pero confirmadísimo que está ahí".

En tanto, minutos después la instagramer repitió en otra Storie que "este centro no es que si tenés adicciones nada más. Sirve para miles de cosas: bajar de peso, ansiedad, estrés, desconectar, ¡no necesitás tener una adicción para ir!".

Se conoció cómo fue el encuentro secreto de Pampita con Moritán en el cumpleaños de Benicio Vicuña

A poco de haberse confirmado su separación, Pampita y Roberto García Moritán volvieron a verse cara a cara. El encuentro se dio la semana pasada en el cumpleaños de Benicio, el hijo de la modelo y el galán chileno Benjamín Vicuña.

En Socios del espectáculo, la periodista Paula Varela dio detalles de la presencia del empresario en el aniversario del pequeño. "Sí, estuvo Roberto", contó la panelista en el ciclo de El Trece.

"Pasó un ratito a saludar al nene de Pampita. Obviamente que estaba (Benjamín) Vicuña, porque es el papá de la criatura, así que sí, en un momento estuvieron juntos", sostuvo.

Paula Varela indicó que la modelo no quería que se sepa que Roberto estuvo en el cumpleaños. “Hay una foto de ella con Vicuña, todos en familia. No hay fotos posadas con Roberto García Moritán. No era la idea que se filtre que estuvo", acotó.

Al finalizar, la panelista señaló que fue un encuentro cálido y reinó la paz. "Yo pregunté si hubo algún momento de tensión o algo, me dijeron que no, porque obviamente era un cumpleaños infantil y había tantos chicos dando vueltas. Estaban todos los hermanitos. Estaba Anita, por supuesto, que es la hija de Roberto y Carolina. También fueron Amancio y Magnolia. Sí, pasaron todos, porque son hermanitos los chicos. Y (Roberto) pasó a saludar...”, cerró.