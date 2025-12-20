Maxi López recordó la extrema medida que llegó a tomar con Wanda Nara para que no le revise el celular
El exfutbolista repasó uno de los tantos momentos de tensión que vivió durante su matrimonio con Wanda Nara y reveló por qué después se arrepintió de su respuesta. Aquí, la desopilante anécdota de Maxi López.
Está claro que con el paso de los años el vínculo entre Maxi López y Wanda Nara pasó por todas las etapas habidas y por haber. La furiosa guerra declarada por la mediática ni bien se separaron, logró transformarse en una amistad luego de una década de la ruptura, al punto que hoy conforman una efectiva dupla en la actual edición de MasterChef Celebrity (Telefe) donde ella es la conductora y él uno de los participantes.
En tanto, este viernes pudo verse la entrevista del exfutbolista en Juego Chino (Telefe) donde recordó una de las más feroces peleas que ha llegado a tener con la madre de sus hijos varones y cuáles fueron las consecuencia.
Todo comenzó cuando el Pelado López mencionó un reciente pasaje de MasterChef donde la conductora le pidió a Ian Lucas que le entregase su teléfono celular y desde el fondo se oyó un tajante "no" de Maxi López. Fue allí que el entrevistado aseveró que "el celular no se entrega".
Acto seguido, el conductor del envío quiso saber si alguna vez Maxi vivió alguna situación en la que dijese "No te voy a entregar el teléfono".
Tras ello, inmediatamente López confió: “Yo vivía en Génova, jugaba en la Sampdoria, y ella tenía a veces esos ataques de celos, ¿viste? Y yo vivía en un hermoso penthouse divino enfrente del mar. Estaba hablando con mi representante en ese momento, que encima nos estábamos medio peleando. Era un departamento, dos pisos, y ella baja, sale a la terraza donde estaba hablando por teléfono y me hizo una escena de celos. Y yo encima que estaba recaliente porque me peleaba con mi representante, que esto y lo otro. 'Dame el teléfono', me dijo. '¿Querés el teléfono?', le digo. Bueno, anda a buscarlo. E hice ¡Pum! Al mar. Y yo lo miraba y digo: ¿Qué hice? Pero, ¿viste? O sea, entre el huracán Wanda, podía pasar todo a un tsunami en un segundo, ¿viste? Y dije: Bueno, se va. Y se fue el teléfono. Y no, sí, terrible, muy peligroso. Muy peligroso, ese huracán es terrible'”.
“Era lo último en que pensaba el teléfono. Cuando pensé, después de dos segundos que termina la pelea con ella, digo: Era en esa época que vos tenías todo en el teléfono, la agenda, el chip, todo.Digo: '¿Qué hice?' Y me fui y me quedaba mirando al mar: 'A ver, ¿me tiro o no me tiro?'”, concluyó aquella tremenda anécdota.
Maxi López también recordó el día que Wanda Nara le destrozó una Ferrari
Pero claro que eso fue apenas el comienzo, porque en otro pasaje de la entrevista Maxi López confirmó que Wanda Nara le llegó a romper una Ferrari.
“¿Es verdad que Wanda te rompió una Ferrari? ¿Esto es así?”, consultó el Pelado López ante lo cual Maxi asintió: “Sí. Uno de los ataques de Wanda, creo que era ira, celos, y yo la dejé liberarse”. Ante la inevitable sorpresa, el conductor fue por más queriendo saber si tenía asegurado el lujosísimo automóvil. Y una vez más, Maxi respondió a pura ironía: “Contra Wanda no. Contra Wanda una Ferrari no te la asegura. O sea, te la revienta o te la revienta”.
“Yo estaba en el estacionamiento, baja ella, pasa, esquivo, me prende un cigarrillo y lo primero que ve es la Ferrari ahí en el fondo. Esa era negra. Y veo que arranca. Y bueno, empecé a fumar un pucho y veía que iba, venía, viva, venía, ¿viste? Bueno, Wanda, cuando es eso, hay que dejarla ser. Después, volvió mansita y, y me dijo: ¿te gustó? Fijate cómo te quedó. Le digo: Bueno, está bien. ¿Qué va a hacer?”, repasó Maxi resignado y con humor viéndolo a la distancia.
Por último, Maxi López aseguró que en todo momento se mantuvo tranquilo y lanzó una picantísima definición sobre su exmujer. “Sí. Yo soy muy calmo. ¿Viste el que dice que o la gana o la empata? No. Bueno, con Wanda es o perdés o empatás. No ganás nunca. Entonces, ya asumiendo eso, uno se maneja diferente en la vida”, sentenció a pura ironía.