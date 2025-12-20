Maxi López recordó la extrema medida que llegó a tomar con Wanda Nara para que no le revise el celular

Tras ello, inmediatamente López confió: “Yo vivía en Génova, jugaba en la Sampdoria, y ella tenía a veces esos ataques de celos, ¿viste? Y yo vivía en un hermoso penthouse divino enfrente del mar. Estaba hablando con mi representante en ese momento, que encima nos estábamos medio peleando. Era un departamento, dos pisos, y ella baja, sale a la terraza donde estaba hablando por teléfono y me hizo una escena de celos. Y yo encima que estaba recaliente porque me peleaba con mi representante, que esto y lo otro. 'Dame el teléfono', me dijo. '¿Querés el teléfono?', le digo. Bueno, anda a buscarlo. E hice ¡Pum! Al mar. Y yo lo miraba y digo: ¿Qué hice? Pero, ¿viste? O sea, entre el huracán Wanda, podía pasar todo a un tsunami en un segundo, ¿viste? Y dije: Bueno, se va. Y se fue el teléfono. Y no, sí, terrible, muy peligroso. Muy peligroso, ese huracán es terrible'”.

“Era lo último en que pensaba el teléfono. Cuando pensé, después de dos segundos que termina la pelea con ella, digo: Era en esa época que vos tenías todo en el teléfono, la agenda, el chip, todo. Digo: '¿Qué hice?' Y me fui y me quedaba mirando al mar: 'A ver, ¿me tiro o no me tiro?'”, concluyó aquella tremenda anécdota.

Maxi López en Juego chino

Maxi López también recordó el día que Wanda Nara le destrozó una Ferrari

Pero claro que eso fue apenas el comienzo, porque en otro pasaje de la entrevista Maxi López confirmó que Wanda Nara le llegó a romper una Ferrari.

“¿Es verdad que Wanda te rompió una Ferrari? ¿Esto es así?”, consultó el Pelado López ante lo cual Maxi asintió: “Sí. Uno de los ataques de Wanda, creo que era ira, celos, y yo la dejé liberarse”. Ante la inevitable sorpresa, el conductor fue por más queriendo saber si tenía asegurado el lujosísimo automóvil. Y una vez más, Maxi respondió a pura ironía: “Contra Wanda no. Contra Wanda una Ferrari no te la asegura. O sea, te la revienta o te la revienta”.

“Yo estaba en el estacionamiento, baja ella, pasa, esquivo, me prende un cigarrillo y lo primero que ve es la Ferrari ahí en el fondo. Esa era negra. Y veo que arranca. Y bueno, empecé a fumar un pucho y veía que iba, venía, viva, venía, ¿viste? Bueno, Wanda, cuando es eso, hay que dejarla ser. Después, volvió mansita y, y me dijo: ¿te gustó? Fijate cómo te quedó. Le digo: Bueno, está bien. ¿Qué va a hacer?”, repasó Maxi resignado y con humor viéndolo a la distancia.

Por último, Maxi López aseguró que en todo momento se mantuvo tranquilo y lanzó una picantísima definición sobre su exmujer. “Sí. Yo soy muy calmo. ¿Viste el que dice que o la gana o la empata? No. Bueno, con Wanda es o perdés o empatás. No ganás nunca. Entonces, ya asumiendo eso, uno se maneja diferente en la vida”, sentenció a pura ironía.