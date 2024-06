El nuevo proyecto de Zoe de Gran Hermano que sorprendió a sus fanáticos

La joven de 21 años ya era influencer antes de quedar seleccionada para el reality pero parece que ahora decidió volcarse a lo artístico y comenzó a formarse en la disciplina del canto.

"Bueno, empecé canto también", anunció en sus redes sociales con una imagen de un salón y un piano con partituras. La noticia alegró mucho a sus fanáticos, quienes recordaron haber escuchado a Zoe expresar sus ganas de aprender a cantar dentro de la casa.

"Ella lo está dando todo fuera de la casa, amoo", "Ojalá que la anime a Luchi a que también inicie", "Será que se viene algo bueno ..Elijo creer", fueron algunos comentarios al respecto.

Zoe Bogach canto

Zoe Bogach hizo un firme descargo contra quienes aseguran que habla diferente fuera de Gran Hermano

Desde que salió de la casa de Gran Hermano (Telefe) Zoe Bogach fue foco de algunas polémicas ya que los fanáticos cuestionaron tanto su apariencia física, como su forma de hablar asegurando que es muy diferente a sus días en el reality.

Cansada de tantos comentarios al respecto, la joven hizo un video a modo de descargo y afirmó: “Voy a aclarar esto por acá porque, sé que me dijeron que no tengo que aclarar nada y que no me tienen que importar los comentarios, pero me están diciendo mucho que hablo diferente a lo que hablaba en la casa”.

“Dicen que no sé qué tengo en la boca, me puse labios, cuando entré a la casa tenía labios, obviamente que salí después de cinco y se me fueron así que me los volví a poner. Pero no sé porque hablo raro, para mí hablo normal”, explicó tratando de dar un respuesta.

Zoe Bogach

Siguiendo en esa misma línea, analizó lo que podría estar ocurriendo y expresó: “Quizás ustedes no están acostumbrados a escucharme en modo hablándole al celular, y estaban acostumbrados a escucharme hablándole a otra persona. Perdón, no sé qué decirles porque me lo están poniendo mucho y no sé por qué es”.

“Otra cosa, que no se me entiende cuando hablo. Estoy resfriada y quizás hablo distinto por eso también. No sé, chicos. Perdón por hablar diferente a lo que hablaba en la casa y espero que este video les sirva para aclarar las dudas que tenían sobre cómo hablo y muevo la boca”, finalizó.