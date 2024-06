La drástica decisión de la producción de Gran Hermano que provocó la indignación de los fans del programa

"La final es el domingo 7 y el lunes 8 tenemos el último programa, con una fiesta con nota los ganadores. Además, el lunes 8 se entregan premios y va a haber un premio muy importante para el mejor jugador o jugadora de la temporada", contó el animador.

En las redes sociales, el anuncio generó indignación en muchos de los fans del reality, particularmente de quienes creen que ese reconocimiento estaría dedicado para Furia, que se destacó como figura central de Gran Hermano, pese a haber sido eliminada hace pocos días en un mano a mano con Martín Ku.

"Al otro día de la final se entrega el premio al mejor jugador de la temporada... porque el que salga campeón jugaba al tenis se ve", "Inventaron un nuevo premio para ver si Furia puede ganar algo", "Este premio berreta que le van a dar a Furia no vale nada", "Me muero, inventaron un premio para pelada para que no les haga juicio", fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter.

La indignación de Furia de Gran Hermano por una pregunta incisiva sobre sus ataques de ira

Furia dejó la casa de Gran Hermano con más del 60 por ciento de los votos luego de un mano a mano con Martín Ku. Tras la salida del reality, la entrenadora de crossfit empezó a ir a los programas de Telefe.

En su visita a Cortá por Lozano, Verónica Lozano le preguntó por su estrategia en el programa y algunas de las polémicas que se generaron con ella en el exterior, como los comentarios homofóbicos, las agresiones y reacciones violentas.

Juliana indicó que, en ocasiones, ella generaba "show" para el reality y muchas de sus reacciones respondían a ese objetivo. "Algunas personas lo entendían y otras no", afirmó, en referencia a sus compañeros. "Podes tener ganar de soportar a una pesada como vos, todo el tiempo gritando, y otro día no", señaló la conductora.

La entrenadora de crossfit no escondió su disconformidad y su rostro se transformó. "Mirá que yo soy muy arriba, pero llega un montón que digo: 'dale, boluda, terminala", remató.