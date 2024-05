El sincericidio de Zoe Bogach tras su salida de Gran Hermano que descolocó a todos

Vale recodar que al momento de su ingreso a la competencia, Zoe se había presentado como una chica de Recoleta confesando abiertamente: "Me mantiene mi papá, no me gusta trabajar, no me gusta estudiar, a mí me gusta el show. Me gusta ir a la peluquería, hacerme las uñas, literalmente tardo dos horas antes de salir”.