El particular detalle íntimo que delató a Sofía Clérici y Martín Insaurralde

Sofia Clérici Intrusos

“Ella me escribió a mi hace un tiempo. Esto se lo pregunté hace seis meses, porque yo ya tenía información y hablé de nuevo el fin de semana. Hablé el sábado y me dice 'acá esta la confirmación de lo que vos me preguntabas'", comenzó diciendo Flor.

Luego se centró en un particular detalle y amplió: “La clave de esta historia es el perfume. Un perfume como hilo conductor, porque como la vemos, Sofia es una chica bastante personal en todos los sentidos, en su look, en sus accesorios y en su perfume”.

“Es un perfume que es muy difícil de conseguir. Viste cuando vos entras a un lugar y el perfume te lleva automáticamente, identificas a esa persona con esa fragancia. Bueno, parece que el perfume de ella es muy persistente”, agregó y cerró: “Pegado en zonas íntimas... ¿entienden lo que les estoy diciendo?”

El día que a Alejandro Fantino le prohibieron el ingreso a su casa por culpa de Sofía Clerici

El fin de semana sin duda fue el gran tema que sacudió al mundo de la política y el espectáculos: las fotos y videos que se conocieron del romántico viaje a Marbella de Sofía Clérici y Martín Insaurralde.

En este contexto, en 2012 quien vivió un escándalo con la modelo fue Alejandro Fantino, luego de la visita de la morocha al programa Animales sueltos, América Tv.

El juego al aire del conductor con la ex conejita de Playboy motivó por ese entonces la furia de Miriam Lanzoni, quien era pareja de Alejandro.

Cuando llegó a su casa después de ese programa Fantino tuvo que ir a dormir al auto, algo que había adelantado la actriz muy enojada mientras miraba la televisión desde su cuenta en Twitter.

Se trató de la primer crisis en público que tenían Lanzoni y Fantino en diez años juntos, la cual fue confirmada por la propia actriz en una nota con Pronto en ese año.

“Estaba mirando el programa y noté un brillo especial en sus ojos cuando miraba a esa chica. Eso ya no era show. ¡Él se olvidó de las cámaras! Estaban todos los hombres desesperados con Sofía”, dijo Lanzoni.

Incluso, el propio conductor contó al día siguiente al aire que durmió en su vehículo y reconoció su error tras la visita de Clérici: "Los chicos de seguridad del barrio me dieron café. Entiendo el encule (de Lanzoni), hay un segundo que los tipos pasamos de la joda a ser imbéciles", dijo autocrítico Fantino.

"Vos me tenías que haber cuidado", le recriminó Alejandro entre risas a su compañero Coco Sily. "A las 4.30 de la mañana, me abrió la puerta y me dijo: ‘mañana hablamos’", explicaba el conductor.

"Quedaba una sola frazada, habrá hecho de térmica seis grados. Estaba sucio de alma, no había hecho nada", añadió Fantino, mientras se mostraba la foto con la prueba de que durmió en el auto.