Revelan fuertes detalles de un romance fallido de Sofía Clérici con un futbolista: "Lo dejó por pobre"

“Él era de mandar muchos mensajes privados. Cuando ella se entera quien es él, ella lo deja, la cosa no prospera, porque se da cuenta que no tiene mucho sustento económico”, detalló.

En 2014, el affaire entre Sofía y el jugador en cuestión sale a la luz por posteos que ella sube a sus redes. "Basta de estúpidos...!! Venía aguantando en no hacer esto, pero me cansé, Matías Defederico ocupate de su familia", escribió en ese entonces.

Aparentemente, la modelo desconocía el vínculo que Matías tenía con Cinthia Fernández. "No pretendo cámara ni nada con esto. Jamás mandé a todos los que me hablan al frente, pero Matías me cansó", remarcó en ese momento.

JESICA CIRIO, MARTIN INSAURRALDE Y SOFIA CLERICI.jpeg

La llamativa actitud que tuvo Jésica Cirio en La peña de morfi, en medio del escándalo con Martín Insaurralde

El fin de semana todos los medios se hicieron eco de un tema que impactó en el mundo del espectáculo y de la política: las fotos y videos que se conocieron del romántico viaje a Marbella de Sofía Clérici y Martín Insaurralde.

El material fue contundente y el revuelo fue tal que derivó en la renuncia del ex intendente de Lomas de Zamora a su cargo como jefe de gabinete bonaerense. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le aceptó la renuncia anunció la decisión de enviar un proyecto a la Legislatura provincial para disolver la Jefatura de Gabinete.

El domingo, la ex pareja de Martín Insaurralde, Jésica Cirio estuvo al aire en su programa, La Peña de Morfi. Desde el inicio de la emisión hasta el cierre, la figura de Telefe evitó hacer comentario alguno sobre el escándalo.

Pese a la enorme expectativa por su reacción en medio de tanto revuelo, la conductora se mostró muy tranquila, con la simpatía de siempre disfrutando de La Peña, que fue una fiesta con el show de Turf, la banda de Joaquín Levinton.

Este año, Jésica Cirio y Martín Insaurralde se separaron luego de 10 años de relación y una hija en común, Chloe, de 5 años. “Bueno, tengo mil preguntas sobre lo mismo. La realidad es que sí, estamos separados. No lo comunicamos antes porque necesitábamos esperar el tiempo prudente y necesario para una pareja y para una familia”, expresó la figura de Telefe hace unos meses al confirmar la ruptura.