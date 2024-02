El picante audio de Manu Urcera contra Indiana: la reacción de Fabián Cubero al escucharlo

A lo que el exfutbolista contestó: “No, no, yo no tengo nada que hablar con nadie. No, yo lo único que tengo que hacer es hablar con mi hija”.

“Aconsejarla, guiarla a ella, a todas mis hijas”, arrojó tajante la pareja de Mica Viciconte, con quien convive junto a su hijo en común, Luca, e Indiana.

Embed

La frase que Manu Urcera habría dicho sobre Indiana Cubero y que desató la polémica

En las últimas horas se volvió a hablar de la frase que Manu Urcera le habría dicho a Indiana y que se supo a mediados del 2023, que habría provocado el quiere en la relación.

“Sos una mediocre. Así no vas a llegar a ningún lado”, había contado Paula Varela en ese momento sobre las hirientes frases que Urcera le habría dicho a la adolescente.