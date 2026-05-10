A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SU ESTILO

Así son los impactantes looks de Flor de la V en Sex: "Hay prendas que hice yo"

Dueña de un estilo inconfundible, Flor de la V deslumbra con un vestuario impactante que se transformó en uno de los grandes protagonistas del show.

10 may 2026, 08:00
Así son los impactantes looks de Flor de la V en Sex: Hay prendas que hice yo
Así son los impactantes looks de Flor de la V en Sex: Hay prendas que hice yo

Así son los impactantes looks de Flor de la V en Sex: "Hay prendas que hice yo"

Desde su incorporación este verano a SEX, el fenómeno teatral creado por José María Muscari, Flor de la V se convirtió en una de las figuras más celebradas del espectáculo. Dueña de un estilo inconfundible, carisma arrollador y una presencia magnética, Flor no solo conquistó al público con su performance, sino también con un vestuario impactante que se transformó en uno de los grandes protagonistas del show.

Y hay más: feliz con esta experiencia artística, Flor continuará formando parte de SEX durante todo el año.

Leé también

Flor de la V sorprendió a Moria Casán al revelar los nombres de las mujeres de las que se enamoró

Flor de la V sorprendió a Moria Casán al revelar los nombres de las mujeres de las que se enamoró

Sus looks son una verdadera fantasía escénica: plumas, corsets, capas, brillos, vinilo, siluetas teatrales y guiños a la alta costura, en una propuesta visual que cambia constantemente y acompaña el espíritu provocador, sensual y libre del espectáculo.

Flor de la V

“Para armar mis outfits de SEX hablé con varios diseñadores amigos porque quería que el vestuario también contara algo de mí”, cuenta Flor. Algunas piezas ya eran mías, otras se hicieron especialmente para este show, y eso lo hace todavía más personal”.

Uno de los nombres clave en este universo fashion es Manuel González, histórico creador de vestuario teatral, reconocido por su trabajo en grandes musicales: “Con Manuel trabajo hace muchísimos años. Él hizo piezas increíbles para SEX: la capa, el vestido, el gran traje final con plumas, varios corsets… entiende perfecto el código teatral y el glamour que buscábamos”, revela.

Flor de la V

Flor también convocó a otros diseñadores cercanos para sumarse a esta aventura artística. “Tengo la suerte de contar con amigos diseñadores maravillosos y les pedí que fueran parte de esta obra tan hermosa”, explica. Entre ellos aparecen Pucheta Paz, responsables de uno de sus impactantes trajes blancos, y Marcelo Zanek, creador de una de sus piezas de vinilo más llamativas.

Flor de la V

Pero no todo pasa por diseñadores externos: Flor también pone su sello creativo personal. “Hay prendas que hice yo, como una bata con plumas del comienzo, y otras que voy incorporando según el día. Lo que más me gusta de SEX es justamente eso: que puedo jugar, cambiar, transformarse según mi estado de ánimo”.

Y si hay algo que define su vestuario, ella lo tiene clarísimo: Todos mis looks tienen algo en común: glamour, sofisticación y fuerza. Eso me representa muchísimo”.

Flor de la V

Con una carrera consagrada en televisión, teatro y conducción, Flor encontró en SEX un espacio ideal para desplegar una faceta distinta, audaz y profundamente ligada a la libertad artística. Su incorporación renovó la energía del espectáculo y confirmó, una vez más, su capacidad para reinventarse.

Con más de 800 mil espectadores a lo largo de sus distintas versiones, SEX sigue consolidado como uno de los fenómenos teatrales más disruptivos y exitosos de la cartelera argentina. Y ahora, con Flor de la V brillando en escena y deslumbrando con cada aparición, suma un nuevo capítulo de puro glamour.

Flor de la V

Flor de la V

Flor de la V

Embed - Primicias Ya on Instagram: "EXCLUSIVO: el mensaje de Flor de la V en apoyo a la mujer trans que sufrió un ataque en Villa Urquiza Con una presencia arrolladora, Flor de la V se metió de lleno en la propuesta del show que dirige José María Muscari que combina teatro, danza y una mirada provocadora sobre el deseo. Lejos de cualquier prejuicio, Flor apostó a una performance intensa, con monólogos cargados de emoción y una impronta que mezcla ironía, reflexión y una fuerte reivindicación de la libertad individual. En la función del viernes, la actriz hizo un firme mensaje por lo sucedido en la última semana con Ámbar Deleo, la Influencer que fue agredida por dos mujeres en un comercio. Por otro lado, Flor le confirmó a PrimiciasYa que seguirá todo el año en Sex ya que le encanta y la llena de energía hacer este espectáculo. #sex #show #teatro #flor #video"
View this post on Instagram

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Flor de la V
Banner seguínos en google Primicias Ya

Lo más visto