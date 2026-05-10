Así son los impactantes looks de Flor de la V en Sex: "Hay prendas que hice yo"

“Para armar mis outfits de SEX hablé con varios diseñadores amigos porque quería que el vestuario también contara algo de mí”, cuenta Flor. “Algunas piezas ya eran mías, otras se hicieron especialmente para este show, y eso lo hace todavía más personal”.

Uno de los nombres clave en este universo fashion es Manuel González, histórico creador de vestuario teatral, reconocido por su trabajo en grandes musicales: “Con Manuel trabajo hace muchísimos años. Él hizo piezas increíbles para SEX: la capa, el vestido, el gran traje final con plumas, varios corsets… entiende perfecto el código teatral y el glamour que buscábamos”, revela.

Flor de la V

Flor también convocó a otros diseñadores cercanos para sumarse a esta aventura artística. “Tengo la suerte de contar con amigos diseñadores maravillosos y les pedí que fueran parte de esta obra tan hermosa”, explica. Entre ellos aparecen Pucheta Paz, responsables de uno de sus impactantes trajes blancos, y Marcelo Zanek, creador de una de sus piezas de vinilo más llamativas.

Flor de la V

Pero no todo pasa por diseñadores externos: Flor también pone su sello creativo personal. “Hay prendas que hice yo, como una bata con plumas del comienzo, y otras que voy incorporando según el día. Lo que más me gusta de SEX es justamente eso: que puedo jugar, cambiar, transformarse según mi estado de ánimo”.

Y si hay algo que define su vestuario, ella lo tiene clarísimo: “Todos mis looks tienen algo en común: glamour, sofisticación y fuerza. Eso me representa muchísimo”.

Flor de la V

Con una carrera consagrada en televisión, teatro y conducción, Flor encontró en SEX un espacio ideal para desplegar una faceta distinta, audaz y profundamente ligada a la libertad artística. Su incorporación renovó la energía del espectáculo y confirmó, una vez más, su capacidad para reinventarse.

Con más de 800 mil espectadores a lo largo de sus distintas versiones, SEX sigue consolidado como uno de los fenómenos teatrales más disruptivos y exitosos de la cartelera argentina. Y ahora, con Flor de la V brillando en escena y deslumbrando con cada aparición, suma un nuevo capítulo de puro glamour.

Flor de la V

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