El picante mensaje de Flor Vigna tras las críticas de sus compañeros en el Bailando 2023

Además, la participante se ausentó a la gala y no tuvo oportunidad de responder frente a frente a sus compañeros pero decidió dejar un mensaje a través de sus historias.

Desde la cama, ya que estaba recuperando de una descompostura, la bailarina deslizó: "Reviviendo. Un besito a la buena gente del Bailando".

Flor Vigna Posteo.jpg

El video de Flor Vigna para anunciar su nuevo tema que le valió una ola de críticas

En las últimas horas, en su cuenta de TikTok, la actriz y cantante Flor Vigna publicó un video de humor para cuestionar a los haters y anunciar el lanzamiento de su nuevo tema. El material se volvió viral y pareja de Luciano Castro recibió duras críticas.

"Tengo una gran noticia...", dice la figura del Bailando en el inicio de la publicación y recibe reacciones de distintas personas (interpretadas por ellas misma, caracterizada con diferentes looks): "¿Estás embarazada?", "¿Es otro video hot con Luciano?", "¿Es otro choreo a Karol G?".

Tras ese intercambio, Vigna confirma que presentará su último trabajo. "Es un nuevo tema... Se llamará El ex de mi mejor amiga", exclama e inmediatamente celebra el anuncio junto a una amiga.

En Twitter, el video de la cantante fue furor y muy comentado. "Alguien que le diga que esto ya es un montón", "Cuando hace estas cosas me resulta boludísima", "Falta de carisma y talento", "No tiene alguien que le diga: 'esto no es gracioso'?", "Alguien que le diga que por ahí no es", fueron algunos de los mensajes que se replicaron en dicha red social.