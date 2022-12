El posteo a corazón abierto que le dedicó Rodrigo de Paul a Tini Stoessel

En este marco de alegría e ilusión tras el pase a semifinales, Rodrigo de Paul le dedicó un posteo muy especial a Tini Stoessel, con una reciente foto de los dos en Qatar, y destacó su incondicional apoyo.

rodrigo de paul 1.jpg

"Esta foto es después de Arabia... Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada!!!", comenzó su mensaje el futbolista.

"Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo. Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí", siguió movilizado.

"Cuando arrancó esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra.. En poco te abrazo, espéreme un poquito más… GRACIAS. Te amoooo", finalizó con sentimiento y corazones de Argentina.

rodrigo de paul tini stoessel 3.jpg

El lindo mensaje de Tini Stoessel a Rodrigo de Paul: "Me explota..."

Rodrigo de Paul subió un mensaje a su cuenta de Instagram tras el importante triunfo y quien comentó el posteo de manera muy tierna fue Tini Stoessel.

"Todo valió la pena.. cada esfuerzo, cada vez que nos caímos, cada vez que dudaron, todo nos hizo más fuerte!! Esto también va por ustedes, no saben qué importante es el apoyo, están locos, hoy fuimos locales otra vez!!!!", expresó feliz el futbolista.

tini stoessel rodrigo de paul 1.jpg

A lo que su novia comentó a pura emoción: "Me explota el corazón. Te amo tanto". Además, subió algunas historias con momentos de su novio durante el partido. "Te amo", agregó la joven artista.