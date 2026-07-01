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Gran Hermano sancionó a los jugadores tras los Congelados: cuál fue el duro castigo

En Gran Hermano, el ojo que todo lo ve decidió castigar a los participantes luego de que varios incumplieran las reglas del Congelados.

1 jul 2026, 00:30
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Después de que este martes se realizaran dos Congelados en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), el ojo que todo lo ve decidió aplicar una sanción general a los participantes. La medida llegó luego de que varios jugadores incumplieran las reglas del desafío, que exige permanecer inmóviles y en silencio durante toda la escena.

"Yo creo haber sido claro con respecto al protocolo que rige en los Congelados. Ustedes saben bien que tienen prohibido moverse o hablar. El desafío es permanecer absolutamente quietos", comenzó diciendo el dueño de la casa, con tono firme.

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El mensaje continuó con una advertencia directa y sin vueltas. "Nada más que eso. Por supuesto que entiendo que hay opciones que son, bueno, difíciles de contener. Pero esa es la consigna. Así son las reglas. Y esta noche esas reglas no fueron cumplidas. Por lo tanto, me veo obligado a aplicarles una sanción", anunció.

La decisión fue inmediata y afectó a todos los jugadores por igual. "Mi decisión es la siguiente: esta semana jugarán por el 50 por ciento del presupuesto", sentenció, dejando claro que el incumplimiento tendría consecuencias concretas.

El anuncio generó sorpresa y tensión dentro de la casa, donde los participantes comprendieron que el Big no dejaría pasar ningún error en esta etapa del juego.

Cuál fue la tajante aclaración de Santiago del Moro tras los dichos de Andrea del Boca en Gran Hermano

En las últimas horas, distintos recortes de una charla entre Andrea del Boca y Manuel dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvieron a despertar rumores sobre una supuesta “novela vertical” que él podría protagonizar. Frente a la repercusión, Santiago del Moro decidió intervenir y hacer una aclaración firme para despejar cualquier vínculo entre el programa y esas versiones.

"Viste que Andrea ha estado hablando una novela vertical, no sé qué cosa. Eso es cosa de ella", expresó el conductor, dejando en claro su distancia respecto de los dichos de la actriz.

Con tono enfático, amplió su explicación y fue categórico: "Pero eso es cosa de ella, no tiene nada que ver ni el canal, ni GH. Aparte no sabemos si es su estrategia o algo que ella tiene pensado desde antes, pero el canal no tiene nada que ver ni con una novela ni vertical ni horizontal ni oblicua ni nada, absolutamente nada, pero bueno... ella puede hacer lo que quiera con su vida".

     

 

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