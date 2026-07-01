Gran Hermano sancionó a los jugadores tras los Congelados: cuál fue el duro castigo

El anuncio generó sorpresa y tensión dentro de la casa, donde los participantes comprendieron que el Big no dejaría pasar ningún error en esta etapa del juego.

Cuál fue la tajante aclaración de Santiago del Moro tras los dichos de Andrea del Boca en Gran Hermano

En las últimas horas, distintos recortes de una charla entre Andrea del Boca y Manuel dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvieron a despertar rumores sobre una supuesta “novela vertical” que él podría protagonizar. Frente a la repercusión, Santiago del Moro decidió intervenir y hacer una aclaración firme para despejar cualquier vínculo entre el programa y esas versiones.

"Viste que Andrea ha estado hablando una novela vertical, no sé qué cosa. Eso es cosa de ella", expresó el conductor, dejando en claro su distancia respecto de los dichos de la actriz.

Con tono enfático, amplió su explicación y fue categórico: "Pero eso es cosa de ella, no tiene nada que ver ni el canal, ni GH. Aparte no sabemos si es su estrategia o algo que ella tiene pensado desde antes, pero el canal no tiene nada que ver ni con una novela ni vertical ni horizontal ni oblicua ni nada, absolutamente nada, pero bueno... ella puede hacer lo que quiera con su vida".