A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
IMPACTO

La firme postura de Malena Guinzburg al video con IA de Ernestina Pais y Jorge Guinzburg: "Es muy..."

Malena Guinzburg se refirió al video creado con inteligencia artificial que refleja el reencuentro de su padre Jorge Guinzburg con Ernestina Pais.

3 jul 2026, 08:55
Banner seguínos en google Primicias Ya
La firme postura de Malena Guinzburg al video con IA de Ernestina Pais y Jorge Guinzburg: Es muy...

La firme postura de Malena Guinzburg al video con IA de Ernestina Pais y Jorge Guinzburg: "Es muy..."

La firme postura de Malena Guinzburg al video con IA de Ernestina Pais y Jorge Guinzburg: Es muy...

La firme postura de Malena Guinzburg al video con IA de Ernestina Pais y Jorge Guinzburg: "Es muy..."

La muerte de Ernestina Pais a los 54 años en un trágico accidente con su auto al ser embestida por un tren tras cruzar las vías en San Isidro causó un profundo dolor en todo el ambiente artístico.

A los días del doloroso episodio, en las redes comenzó a viralizarse un emotivo video creado por un influencer con inteligencia artificial que recrea un encuentro de la actriz con el conductor Jorge Guinzburg, quien falleció en 2008 a los 59 años.

En el mismo se los ve en el estudio del programa televisivo Mañanas informales ciclo que compartieron durante varios años por la pantalla de El Trece.

"Ese bigote está igual a como lo recordaba", lo sorprendía Ernestina al conductor frente a su clásico escritorio de trabajo, y él le preguntaba: "¿Qué haces acá tan temprano?". A lo que Pais le respondía mientras se abrazaban: "Lo mismo me pregunto pero qué hermoso volver a verte Jorge".

Las imágenes circularon rápidamente en las redes y los usuarios tomaron con mucho respeto y emoción ese video creado con inteligencia artificial en medio del dolor por la muerte de Ernestina Pais.

Qué dijo Malena Guinzburg al video con IA de Ernestina Pais y Jorge Guinzburg

En una nota para el programa LAM (América Tv), Malena Guinzburg, hija de Jorge, dio su opinión sobre ese material viral sobre su padre y Ernestina Pais creado con inteligencia artificial que recorrió las redes en los últimos días.

“A mí me costó un huev.. ver ese video. Me lo mandó todo el mundo. Gente diciéndome ‘mirá qué hermoso’. Supongo que lo hicieron con la mejor", reconoció la comediante.

Y agregó sobre el video y lo que le generó al observarlo: "Es muy impresionante porque se ve muy real, qué se yo. Verlo a mi viejo hacer algo que no hizo a mí me cuesta mucho".

En tanto, se sinceró dejando en claro qué piensa sobre ese material que circuló: "No sé si me copa esta nueva tecnología que te permite hacer hablar a muertos, realmente es muy personal. Me lo mandó mucha gente diciendo ‘es lo más hermoso que vi’ pero me dio impresión”.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Malena Guinzburg Jorge Guinzburg Ernestina Pais

Lo más visto