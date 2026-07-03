La firme postura de Malena Guinzburg al video con IA de Ernestina Pais y Jorge Guinzburg: "Es muy..."

Las imágenes circularon rápidamente en las redes y los usuarios tomaron con mucho respeto y emoción ese video creado con inteligencia artificial en medio del dolor por la muerte de Ernestina Pais.

Qué dijo Malena Guinzburg al video con IA de Ernestina Pais y Jorge Guinzburg

En una nota para el programa LAM (América Tv), Malena Guinzburg, hija de Jorge, dio su opinión sobre ese material viral sobre su padre y Ernestina Pais creado con inteligencia artificial que recorrió las redes en los últimos días.

“A mí me costó un huev.. ver ese video. Me lo mandó todo el mundo. Gente diciéndome ‘mirá qué hermoso’. Supongo que lo hicieron con la mejor", reconoció la comediante.

Y agregó sobre el video y lo que le generó al observarlo: "Es muy impresionante porque se ve muy real, qué se yo. Verlo a mi viejo hacer algo que no hizo a mí me cuesta mucho".

En tanto, se sinceró dejando en claro qué piensa sobre ese material que circuló: "No sé si me copa esta nueva tecnología que te permite hacer hablar a muertos, realmente es muy personal. Me lo mandó mucha gente diciendo ‘es lo más hermoso que vi’ pero me dio impresión”.