El presente del hijo de Silvia Süller y Silvio Soldán: nuevo amor y proyecto gastronómico

A diferencia de sus padres, Christian optó por una camino lejos de los medios. “Soy demasiado perfil bajo. Las veces que aparecí fue más que nada por un homenaje o cosa parecida para alguno de mis padres; si no, trato de evitar la exposición, no me gusta”, manifestó.

Embed

El joven mencionó que no tiene trato con Silvia, pero sí con su padre. "Tenemos excelente relación. Yo vivo en el mismo edificio que él. Si bien nos vemos casi todos los días, la visita obligatoria a su casa es cuando juega Boca y aprovechamos para comer juntos", sostuvo.

Christian explicó que tampoco mantiene relación con su tío Guido. "No lo veo desde hace mucho. Sí con mi tía Norma, mi tío y sus tres hijos. Mis primos Sebastián, Yamila y Barbie siempre fueron como hermanos para mí. Nos vemos siempre, para Pascuas, cumpleaños, para festejar. Navidad, Año Nuevo, lo que sea", detalló.

El muchacho señaló que sus lazos familiares son con su hermana, Marilyn, y sus primos. "Con mi hermana y con ellos, los cinco somos todos como hermanos. Tengo dos sobrinos de ella: Francisco y Benjamín, del que soy el padrino", precisó.

Al finalizar, Christian prefirió no hacer declaraciones sobre Silvia para evitar entrar en una guerra mediática. "No tengo relación hace muchos años. Pasaron muchas cosas. Prefiero no decir más para no generar polémica", sentenció.

Se conoció de qué vive Silvia Süller tras alejarse de la televisión y poder llegar a fin de mes

Silvia Süller hace unos cuantos años se alejó de la televisión después de ser centro de varias polémicas y participar con mucha repercusión de varios programas donde su figura era muy requerida.

Lo cierto es que la mediática se alejó un poco de los escándalos públicos y se contacta con sus fanáticos desde las redes sociales. Ahora se conoció cómo hace para llegar a fin de mes.

“Se adecuó a esta nueva vida. Está jubilada, vive de la jubilación. Ella hace todas las noches TikToks en vivo, toda la madrugada. Y eso también, ¿viste lo del cafecito? Pero bueno, en TikTok también le van dando regalos y es como plata”, comentó Guido Süller en su visita a Intrusos, América Tv, cuanto al presente de su hermana.

Embed

El conductor de Patria y Familia, Luzu TV, contó cómo es el método que eligió la ex pareja de Silvio Soldán para obtener ganancias sin moverse de su casa y aclaró que no tiene vínculo con ella, aunque sí con su sobrina Marilyn.

“Con Silvia no tengo relación. No se puede con ella. Te amigas y tiene esa cosa de posesión y de querer abrazarte... Es con ella 24 horas, o guerra o muerte directamente”, detalló el mediático.

Recordando aquellos años de tremenda exposición en los medios, Guido comentó: "Cuando hice Zap estaba mareado. Ya no podía frenar, tenía guardias, se desbordó. En un momento tenía tanta guardia de medios que viví 15 días en un hotel y era exclusivo de Intrusos, solamente venía acá".