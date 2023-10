El primer mensaje de amor que recibió Jésica Cirio de su nuevo novio: "La mujer de..."

Elías Piccirillo Jésica Cirio - captura Bien de mañana.jpg

“La producción me dice ‘cuidado cómo lo decís’. Entonces voy a decir ‘festejante’. Y voy a mencionar un nombre que no quiere ser mencionado” deslizó Doman, e inmediatamente agregó picante: “Elías Piccirillo si no querés que te mencionen no pongas un comentario abajo de la foto de Cirio, el 21 de julio”.

“La foto de Jésica tiene 63 mil me gusta. Y dice Elias_Piccirillo dice ‘Las mejores vacaciones, junto a la mujer de mis sueños’” leyó el conductor, confirmando así la identidad de la nueva pareja de la conductora de La peña de morfi (Telefe).

Y si bien repararon en el detalle de que el nombre del usuario que dejó el comentario en el perfil de Jésica lleva guión bajo y el que hoy se encuentra en la red social tiene un punto, Pampa Mónaco explicó que “Instagram deja todo registrado. Vos entrás al nombre y te dice que esa misma cuenta cambió cuatro veces de nombre de usuario”, dando a entender que se trata de la misma persona.

Por último, Fabián Doman cerró informando otro detalle no menor: “Esta cuenta sigue a Cirio, pero Cirio no sigue a esta cuenta”.

Picante advertencia de Cinthia Fernández a Jésica Cirio sobre su nuevo novio

En las últimas horas se conocieron detalles de quien sería el nuevo novio de Jésica Cirio después de separarse del político Martín Insaurralde, tras diez años juntos. Elías Piccirillo es el nombre de quien habría conquistado el corazón de la conductora luego de su separación del político, quien ya se mostró en Marbella con la modelo Sofía Clerici.

En este sentido, en el ciclo Bien de mañana, El Trece, estaban dando detalles sobre la identidad de Piccirillo desde las redes sociales cuando Cinthia Fernández le recomendó a Jésica Cirio que se alejara de él.

“¿Por qué Elías ha tratado todo este tiempo de no ser mencionado en los medios? Me consta que, cuando Estefi Berardi contó lo del nuevo novio, Jesica se enojó mucho y le escribió por privado. Y, según Marina Calabró que vio los chats, hasta hubo como cierta amenaza de Jésica a Estefi”, se preguntó Fabián Doman.

Y siguió observando el supuesto perfil del hombre en Instagram: “Pará, porque tengo algo más que decir: que este Elías Piccirillo no tiene guión bajo, y el del comentario sí tiene guión bajo. Ahora, esta cuenta tiene algo rarísimo. No sé si es él, ya que tiene punto en lugar de guión bajo, y tal vez es un homónimo”.

A lo que el Pampa Mónaco le advirtió: “Instagram deja todo registrado, fíjate. Vos le das al nombre y te dice que esta misma cuenta cambió cuatro veces los nombres”. “Y, además, lo curioso de esta cuenta es que tiene 306 mil seguidores con cero publicaciones”, añadió Doman.

Y allí Cinthia Fernández le advirtió a Cirio: “¡Yo necesito hacer una observación en calidad de influencer! Eso ya es sospechoso, rajá de ahí”. “Esta cuenta sigue a Cirio, pero Cirio no sigue a esta cuenta”, cerró Fabián Doman con más dudas que certezas sobre el nuevo novio de la modelo.