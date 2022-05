El reencuentro de Mambrú a 20 años del gran éxito

mambru.jpg

Después de la popularidad y un sin fin de conciertos con mucho público y tres discos editados, la banda se disolvió en 2005 y cada uno siguió su camino.

Algunos de ellos en el medio artístico como Gerónimo, Milton y Tripa, ligados a la música y actuación, y otros directamente se alejaron un poco de las luces de la fama.

Lo cierto es que hace unas horas, los cinco integrantes del exitoso conjunto musical se volvieron a juntar tras dos décadas.

"20 años no son nada", expresó Amadeo en su cuenta de Instagram con postales de la reunión de los Mambrú.

mambru 1.jpg

Las diferencias de Gerónimo Rauch y Tripa por Mambrú

Gerónimo Rauch dio una entrevista en donde se refirió al final del grupo Mambrú, formado en 2002 en un reality televisivo, y que los llevó a la fama en poco tiempo. En ese contexto, se diferenció de las palabras de su ex compañero de grupo, Germán "Tripa" Tripel, sobre aquella experiencia musical.

"Mambrú es totalmente parte de mi historia. A mí creo que me favoreció estar ahí. Cada uno tiene su propia experiencia. A mí no me gusta que Germán (Tripel) hable tan mal de Mambrú, nunca pensé que iba a generarle tanto daño. Quizás sí somos coherentes todos que el después fue duro y te encontrás muy solo", dijo el vocalista en charla con Guillermo Noailles.

"Fue un viaje de egresados corto, después ya era tratar de que esto salga para adelante, y ya al final todos nos dimos cuenta que éramos cuatro personas totalmente distintas que estábamos defendiendo algo que sentíamos que no era propio entonces nos separamos", comentó sobre aquel tiempo.