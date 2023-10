El romántico tatuaje que une a Jésica Cirio y Martín Insaurralde: qué dice y en dónde lo tienen

"Amor por siempre... Vive hoy", es la frase que se tatuaron la conductora y el político, padres de Chloe, y que simbolizaba su historia juntos.

jesica cirio martin insaurralde.jpg

En ese posteo, que luego Jésica Cirio borró de su feed en Instagram, reflejaba sus sentimientos hacía el político con una imagen de los dos recostados en la cama y agarrados de la mano.

“Felices 8 años de casados, amor. Nada nos describe mejor: ‘Ama por siempre…. vive hoy’”, describió en su mensaje la modelo.

Y agregaba: “Gracias por ser mi compañero, mi consejero, mi marido y por ser un papá tan especial. Por demostrarme tu amor cada día".

"Sos la persona más especial que conocí. Amo que disfrutemos juntos la vida de la misma manera. Te amo”, finalizaba muy enamorada.

jesica cirio martin insaurralde tatuaje.jpg

La foto comprometedora de Jésica Cirio con María Eugenia Ritó que sacudió las redes

En medio del escándalo de Martín Insaurralde y sus fotos en un yate en Marbella con la modelo Sofía Clérici, apareció en escena María Eugenia Ritó y apuntó contra Jésica Cirio.

Desde su cuenta de Twitter, sin dar nombres, la ex vedette recordó de manera picante los trabajos que tuvo la modelo en el pasado, antes de casarse con el político.

“¿Qué pasó ahora que las personas se olvidan de sus vidas y trabajos del pasado? ¿No tienen memoria? Nada que todo el país no sepa Jajaja. Y parece que también se olvidan de dónde salieron Jajaja”, disparó la mediática desde su cuenta en la red social.

jesica cirio eugenia rito twitter.jpg

En este contexto, en las redes se viralizó una foto comprometedora de Jésica Cirio con María Eugenia Ritó del pasado, que fue publicada en su momento por revista Pronto.

En la imagen en cuestión se puede ver a Jésica y Eugenia compinches disfrutando de una fiesta hace muchos años y dándose un piquito, la cual se viralizó rápidamente.

La relación entre las dos no quedó del todo bien ya que Ritó contó que se contactó con ella para pedirle una mano para conseguir trabajo y Cirio no le respondió.

“Se olvida de quién es y de las cosas que hizo. Cirio se hizo conocida por mí. La llamé para que me de una mano y no me respondió”, declaró la ex vedette tiempo atrás en el ciclo radial de Marcelo Polino.