La foto comprometedora de Jésica Cirio con María Eugenia Ritó que sacudió las redes

“¿Qué pasó ahora que las personas se olvidan de sus vidas y trabajos del pasado? ¿No tienen memoria? Nada que todo el país no sepa Jajaja. Y parece que también se olvidan de dónde salieron Jajaja”, disparó la mediática desde su cuenta en la red social.

jesica cirio eugenia rito twitter.jpg

En este contexto, en las redes se viralizó una foto comprometedora de Jésica Cirio con María Eugenia Ritó del pasado, que fue publicada en su momento por revista Pronto.

En la imagen en cuestión se puede ver a Jésica y Eugenia compinches disfrutando de una fiesta hace muchos años y dándose un piquito, la cual se viralizó rápidamente.

La relación entre las dos no quedó del todo bien ya que Ritó contó que se contactó con ella para pedirle una mano para conseguir trabajo y Cirio no le respondió.

“Se olvida de quién es y de las cosas que hizo. Cirio se hizo conocida por mí. La llamé para que me de una mano y no me respondió”, declaró la ex vedette tiempo atrás en el ciclo radial de Marcelo Polino.

jesica cirio eugenia rito.jpg

Los explosivos audios de María Eugenia Ritó sobre el pasado de Jésica Cirio: "Estuvo conmigo y mi marido"

El lunes en Entrometidos, Net Tv, el ciclo conducido por Carlos Monti, pusieron al aire unos viejos audios de María Eugenia Ritó en el que ventilaba algunas intimidades del pasado de Jésica Cirio, quien por estos días se encuentra en el ojo de la tormenta.

“Que no se olvide de quién es y de las cosas que hizo”, decía Ritó en el audio que reprodujeron en el programa. “Es lo que es gracias a mí”, expresaba también la ex vedette.

Y revelaba en esos audios que la conductora de La Peña de Morfi había hecho un trío con ella: “Estuvo conmigo y mi marido”. Según señalaron en el ciclo, los audios son de hace tres años de una entrevista que Marcelo Polino le hizo para su programa de radio.

Pero esto no fue todo, porque hace unos días Ritó, a través de su cuenta de Twitter, publicó: “¿Qué pasó ahora que las personas se olvidan de sus vidas y trabajos del pasado? ¿No tienen memoria? Nada que todo el país no sepa”. “Y parece que también se olvidan de dónde salieron”, agregó.