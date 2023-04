El rotundo cambio de look de Thiago Medina de Gran Hermano 2022 que causó furor en las redes

En las fotos de la red social se lo ve a Thiago con el pelo rapado, teñido de fucsia y platinado. Además, compartió fotos de la noche con su novia Daniela Celis y Lali Espósito. En la imagen en la que está acompañado por la cantante pop escribió: “Gracias por la buena onda”.

Thiago y Lali.jpg

Daniela y Thiago.jpg

Lali Espósito estuvo invitada a la Bresh y cantó el tema de su nuevo disco "¿Quiénes son?". En el VIP, los "hermanitos" aprovecharon la presencia de la diva del pop y se sacaron fotos con ella.

Daniela Celis y Thiago Medina no fueron los únicos ex participantes que rompieron la noche, también estuvieron presentes Romina Uhrig, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, este último fue el único que no se sacó fotos con Lali.

Chicos GH Lali.jpg

La verdulería de Thiago de Gran Hermano 2022 ya es todo un éxito gracias a una imperdible oferta

Tras terminar la relación amorosa que había comenzado con Daniela Celis dentro de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe), Thiago Medina cumplió su sueño de tener emprendimiento propio y esta semana abrió su verdulería en el barrio Villa Unión, en Laferrere.

Lo cierto es que ni bien supieron quién era el dueño del negocio de frutas y verduras que abría sus puertas, todos los vecinos del ex hermanito se acercaron para desearle buen suerte, así como también desde su flamante perfil en la red social Instagram, Thiago recibió cientos de mensajes de felicitaciones.

Thiago Medina en la verduleria 2.jpg

Ni bien, tanto los vecinos como los usuarios virtuales, vieron algunas de las súper ofertas con las que Thiago apostó de lleno en la primera semana de su deseado emprendimiento, no dudaron en darle el visto bueno. El ex GH ofrece por estas horas los dos kilos de banana por sólo $599, lo que fue aplaudido y agradecido por todos.

"Podrías poner otra en San Miguel”, “Compré y son riquísimas, gracias por cuidar nuestro bolsillo” o “Es un re precio, te felicito. Seguí así” fueron algunos de los cientos de mensajes que pueden leerse en la flamante cuenta de Instagram @verduleriadethiago que no hicieron más que alentar a Thiago Medina a seguir adelante.

Ubicada en una importante esquina de Laferrere, cerca de la Ruta 3, el ex Gran Hermano inauguró su verdulería y desde las redes le agradeció a la gente por ayudarlo a hacerlo posible: "Gracias por cumplir mis sueños, fue más de lo que pensaba gracias por venir hoy y sigan viniendo todos los días".