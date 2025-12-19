El problema de salud que más angustia a Evangelina Anderson entre los rumores de romance con Ian Lucas

A lo que Yanina Latorre comentó picante recordando todos los años que vivió con el ex Martín Demichelis en el exterior acompañándolo en su carrera como futbolista.

“Y si vivió 80 años en Alemania y en México y los padres eran grandes”, lanzó la conductora. Y ahí Majó Martino siguió con la respuesta que le dio Anderson para aclarar esa versión que corrió: “Mi mamá tuvo una CV hace unos meses, por favor, que no le hagan caso a esta tipa, por Pochi”, explicó.

"No es tan grave, estás separada, no estás de novia, ¿irte con un tipo a Punta del Este es tan dramático?", indicó firme Latorre sobre la situación. Y Ximena Capristo comentó lo que ella vivió ante una situación familiar similar: "Yo lo viví. Mi mamá tuvo tres acv y es muy angustiante la situación de que uno ve a su madre de esa forma".

Embed

Ian Lucas confesó lo que más le molesta de los rumores que lo vinculan a Evangelina Anderson

Ian Lucas y Evangelina Anderson están hace varias semanas en medio de rumores de romance tras coinicidir en el programa MasterChef Celebrity (Telefe).

En una entrevista con Intrusos (América TV), el joven youtuber aclaró si conoce el edificio donde vive la modelo, si salió solo con ella y qué es lo que más le molesta de los rumores que los vincula.

"Estoy abierto siempre, si pinta pinta pero acá somos todos compañeros. Nunca pisé el Chateau (Libertador) en mi vida, te lo juro, no entré. Un día si me invitan voy (se ríe). Salidas entre todos sí compartimos pero nunca solos", comentó con sinceridad.

Y dejó en claro que le incomoda que se marque constantemente la diferencia de edad que hay entre los dos y se plantó: "Lo único que me jode es que si fuera al revés, si yo fuera más grande y ella más chica, nadie diría nada. Pero como ella es mujer y tiene esa edad y yo soy más chico, rompen las bol.. con eso. Pero a mí me chu.. un huevo la verdad".

"Me da lo mismo demostrarle a la gente. Es lo que sienta yo, si yo me siento feliz con alguien, estoy bien", concluyó Ian Lucas con seguridad dejando en claro que se dejará llevar por sus sentimientos sin pensar en los demás.