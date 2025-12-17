La desenfrenada reacción de Ian Lucas al ver a una foto íntima de Evangelina Anderson
El youtuber Ian Lucas comentó una imagen de verano de Evangelina Anderson en Instagram y causó un gran revuelo entre los usuarios.
17 dic 2025, 08:50
Los rumores de algo más de buena onda en el ambiente laboral en MasterChef Celebrity (Telefe) entre Ian Lucas y Evangelina Anderson vienen desde hace varias semanas aunque ambos lo niegan en público y ponen paños fríos a los trascendidos y la muy buena onda que evidencian al aire.
Lo cierto es que en las últimas horas una foto que subió la modelo a su cuenta de Instagram de verano desató el comentario descontrolado del youtuber, el cual no pasó desapercibido por los demás usuarios.
Evangelina Anderson subió una serie de imágenes luciendo un nuevo conjunto de bikini de color blanca para disfrutar del verano y el joven youtuber comentó con picardía el posteo: "Qué linda", expresó causando una andanada de comentarios del resto de los internautas ante los rumores de romance que los vincula hace tiempo.
"Jugátela mas Ian Ja", "Vamo Dios", "Por fin", "Qué bien comes Eva", fueron algunos de los comentarios que recibió Ian Lucas ante ese elogio a la foto de su compañera en MasterChef Celebrity.
Cabe recordar que la modelo se separó del ex futbolista Martín Demichelis hace ya tiempo y se hizo público a mediados de este año. Por su parte, Ian Lucas reconoció en recientes declaraciones al programa Intrusos (América Tv) que nunca salió solo con la modelo sino con el resto de los compañeros del reality. Y ante la consulta de si ya conoció el edificio donde vive Evangelina respondió entre risas: "Un día si me invitan voy", lanzó el youtuber con total sinceridad.
Wanda Nara incomodó a Ian Lucas con un picante pedido en MasterChef Celebrity
Wanda Nara expuso a Ian Lucas con un particular pedido que lo sorprendió en MasterChef Celebrity (Telefe) y se dio un divertido momento entre risas y tensiones.
La conductora le consultó al joven por el contenido de su teléfono celular, situación que se dio cuando el participante se acercó al jurado para presentar su plato.
"Estoy mucho en Pinterest, viendo platos, todo, así que hoy le metí le metí ahí cosita. Pongo platos de comida, presentación comida. En el buscador de Instagram son todas comidas también", indicó Ian Lucas.
Fue ahí cuando Wanda Nara lanzó su comentario filoso: "Me gustaría chequearlo eso, porque... dejame dudar". Y enseguida, con picardía, le pidió: "A ver la lupita".
Un tanto incómodo, Ian Lucas le contestó entre risas: "No tengo el celular acá. Me lo guardó el presi (Maxi López), lo tiene guardado el presi".
"Menos, entonces. Si el presi es Maxi en la lupita no hay platos de comida", retrucó con humor la animadora. A lo que luego en la charla individual a cámara, el joven comentó: "No entiendo por qué piensa mal del presi, Wanda".