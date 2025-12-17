La desenfrenada reacción de Ian Lucas al ver a una foto íntima de Evangelina Anderson

Cabe recordar que la modelo se separó del ex futbolista Martín Demichelis hace ya tiempo y se hizo público a mediados de este año. Por su parte, Ian Lucas reconoció en recientes declaraciones al programa Intrusos (América Tv) que nunca salió solo con la modelo sino con el resto de los compañeros del reality. Y ante la consulta de si ya conoció el edificio donde vive Evangelina respondió entre risas: "Un día si me invitan voy", lanzó el youtuber con total sinceridad.

ian lucas comentario foto bikini evangelina anderson

Wanda Nara incomodó a Ian Lucas con un picante pedido en MasterChef Celebrity

Wanda Nara expuso a Ian Lucas con un particular pedido que lo sorprendió en MasterChef Celebrity (Telefe) y se dio un divertido momento entre risas y tensiones.

La conductora le consultó al joven por el contenido de su teléfono celular, situación que se dio cuando el participante se acercó al jurado para presentar su plato.

"Estoy mucho en Pinterest, viendo platos, todo, así que hoy le metí le metí ahí cosita. Pongo platos de comida, presentación comida. En el buscador de Instagram son todas comidas también", indicó Ian Lucas.

Fue ahí cuando Wanda Nara lanzó su comentario filoso: "Me gustaría chequearlo eso, porque... dejame dudar". Y enseguida, con picardía, le pidió: "A ver la lupita".

Un tanto incómodo, Ian Lucas le contestó entre risas: "No tengo el celular acá. Me lo guardó el presi (Maxi López), lo tiene guardado el presi".

"Menos, entonces. Si el presi es Maxi en la lupita no hay platos de comida", retrucó con humor la animadora. A lo que luego en la charla individual a cámara, el joven comentó: "No entiendo por qué piensa mal del presi, Wanda".