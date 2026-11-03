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El embarazo confirmado que llenó de emoción a Tini Stoessel en el momento más delicado de su vida

En la cuenta regresiva para su casamiento, Tini Stoessel atraviesa un momento de profunda alegría tras recibir una noticia que la impactó por completo. Aquí, todos los detalles.

3 nov 2026, 12:30
El embarazo confirmado que llenó de emoción a Tini Stoessel en el momento más delicado de su vida

El embarazo confirmado que llenó de emoción a Tini Stoessel en el momento más delicado de su vida

El embarazo confirmado que llenó de emoción a Tini Stoessel en el momento más delicado de su vida

El embarazo confirmado que llenó de emoción a Tini Stoessel en el momento más delicado de su vida

La felicidad atraviesa por completo a Carola Gil, quien disfruta de uno de los momentos más importantes de su vida y no duda en compartir con sus seguidores los detalles de esta nueva etapa. Lo cierto es que la mejor amiga de Tini Stoessel está esperando a su primera hija junto al futbolista Nicolás Fonseca y, después de confirmar públicamente la noticia, volvió a generar una enorme repercusión en las redes sociales al mostrar nuevas imágenes de cómo avanza su embarazo.

En esta oportunidad, la influencer decidió hacer un repaso de lo que fue su mes de octubre y publicó una serie de fotografías que reflejan distintos momentos de su intimidad. Entre las postales que eligió compartir, dejó ver cómo transita la dulce espera y el crecimiento de su pancita, despertando una vez más la ternura y los comentarios de quienes siguen de cerca cada novedad de su vida personal.

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La llegada de la primera hija de la pareja se conoció a fines de septiembre, cuando Carola y Fonseca anunciaron la feliz noticia. Desde entonces, la expectativa por el nacimiento de la pequeña creció entre sus familiares y amigos más cercanos, especialmente por el rol que tendrá una persona muy importante en la vida de la futura mamá.

Se trata nada menos que de Tini Stoessel, una de sus amigas más íntimas, quien recibió una propuesta muy especial y fue elegida para convertirse en la madrina de la bebé. Una decisión que la propia Carola Gil se encargó de confirmar durante una charla con el ciclo de streaming Rumis, donde no pudo ocultar su emoción al hablar de este vínculo y de la elección que hizo para su primera hija.

Todo ocurrió cuando le consultaron directamente quién sería la persona encargada de ocupar ese lugar tan significativo. Entre risas, algo de nerviosismo y mucha felicidad, la influencer terminó revelando el nombre de la cantante y explicó los motivos detrás de su decisión.

“Bueno…eh, ay no sé, bueno ya fue, Tini, obvio que va a ser Tini. Creo que nada, o sea, es una cuestión de mi primera hija, obvio que sí. Muy linda etapa, estoy feliz”, expresó, dejando en evidencia la alegría que le provoca compartir este momento tan especial con su amiga.

La confirmación también tuvo una respuesta inmediata por parte de Tini Stoessel, quien no quiso dejar pasar la oportunidad de expresar públicamente su felicidad por la llegada de su futura ahijada. A través de las redes sociales, la artista le dedicó unas palabras cargadas de amor y ternura a Carola, celebrando la noticia que las une todavía más.

La respuesta de la futura mamá tampoco pasó inadvertida y terminó de reflejar el cariño que existe entre ambas. “Te amoooooo”, le contestó a la cantante, en un intercambio que dejó al descubierto la emoción que comparten ante la llegada de la pequeña.

Mientras continúa disfrutando de cada momento de su embarazo, Carola Gil sigue abriendo una ventana a su intimidad y compartiendo con sus seguidores cómo vive esta experiencia junto a Nicolás Fonseca. Las nuevas fotografías correspondientes a octubre muestran el avance de esta dulce espera y reflejan la felicidad de la pareja ante la llegada de su primera hija, que incluso antes de nacer ya tiene asegurado un lugar muy especial en la vida de una de las personas más cercanas a su mamá.

Cuál fue la reacción de Tini Stoessel cuando supo que su amiga estaba embarazada

A poco más de un mes de anunciar que está embarazada, Carola Gil, hermana de Andrés Gil y amiga íntima de Tini Stoessel, atraviesa una etapa de enorme felicidad junto a su pareja, el futbolista Nicolás Fonseca. La pareja, que inició su historia de amor en 2024, espera su primera hija y ya compartió algunos detalles de esta nueva etapa.

La noticia había sido anunciada a través de Instagram con tiernas fotografías en blanco y negro. El posteo despertó una inmediata reacción de Tini, quien le dedicó un cariñoso mensaje a su amiga: "TE AMOOOOOOOO", así como también le dedicó un posteo a través de sus historias virtuales donde volvió a expresarle su cariño con un "te amo, te amo". La futura mamá le respondió con una frase que confirmó el vínculo especial entre ambas: "Te amamos con tu ahijada".

     

 

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