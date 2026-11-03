El embarazo confirmado que llenó de emoción a Tini Stoessel en el momento más delicado de su vida

Todo ocurrió cuando le consultaron directamente quién sería la persona encargada de ocupar ese lugar tan significativo. Entre risas, algo de nerviosismo y mucha felicidad, la influencer terminó revelando el nombre de la cantante y explicó los motivos detrás de su decisión.

“Bueno…eh, ay no sé, bueno ya fue, Tini, obvio que va a ser Tini. Creo que nada, o sea, es una cuestión de mi primera hija, obvio que sí. Muy linda etapa, estoy feliz”, expresó, dejando en evidencia la alegría que le provoca compartir este momento tan especial con su amiga.

La confirmación también tuvo una respuesta inmediata por parte de Tini Stoessel, quien no quiso dejar pasar la oportunidad de expresar públicamente su felicidad por la llegada de su futura ahijada. A través de las redes sociales, la artista le dedicó unas palabras cargadas de amor y ternura a Carola, celebrando la noticia que las une todavía más.

La respuesta de la futura mamá tampoco pasó inadvertida y terminó de reflejar el cariño que existe entre ambas. “Te amoooooo”, le contestó a la cantante, en un intercambio que dejó al descubierto la emoción que comparten ante la llegada de la pequeña.

Mientras continúa disfrutando de cada momento de su embarazo, Carola Gil sigue abriendo una ventana a su intimidad y compartiendo con sus seguidores cómo vive esta experiencia junto a Nicolás Fonseca. Las nuevas fotografías correspondientes a octubre muestran el avance de esta dulce espera y reflejan la felicidad de la pareja ante la llegada de su primera hija, que incluso antes de nacer ya tiene asegurado un lugar muy especial en la vida de una de las personas más cercanas a su mamá.

Cuál fue la reacción de Tini Stoessel cuando supo que su amiga estaba embarazada

A poco más de un mes de anunciar que está embarazada, Carola Gil, hermana de Andrés Gil y amiga íntima de Tini Stoessel, atraviesa una etapa de enorme felicidad junto a su pareja, el futbolista Nicolás Fonseca. La pareja, que inició su historia de amor en 2024, espera su primera hija y ya compartió algunos detalles de esta nueva etapa.

La noticia había sido anunciada a través de Instagram con tiernas fotografías en blanco y negro. El posteo despertó una inmediata reacción de Tini, quien le dedicó un cariñoso mensaje a su amiga: "TE AMOOOOOOOO", así como también le dedicó un posteo a través de sus historias virtuales donde volvió a expresarle su cariño con un "te amo, te amo". La futura mamá le respondió con una frase que confirmó el vínculo especial entre ambas: "Te amamos con tu ahijada".