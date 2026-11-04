A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
CONFESIÓN

El lujoso regalo que Ricardo Fort le hizo a Guillermo Coppola y que Marta recordó en MasterChef Celebrity

Marta Fort recordó en MasterChef el exclusivo regalo que su papá, Ricardo Fort, le hizo a Guillermo Coppola y sorprendió con una anécdota inesperada.

4 nov 2026, 00:25
marta fort, ricardo fort y guillermo coppola
marta fort, ricardo fort y guillermo coppola

En medio de una jornada de competencia en MasterChef Celebrity (Telefe), Marta Fort protagonizó un divertido y emotivo intercambio con Wanda Nara. La participante llegó con una sorpresa para la conductora: un tapado que había pertenecido a Ricardo Fort y que decidió regalarle después de escuchar que le gustaban ese tipo de prendas.

"Escuché una entrevista que te gustaban mis tapados", le comentó Marta. Wanda no ocultó su entusiasmo al verlo y exclamó: "Este me encanta". Entonces, la participante le reveló: "Pensé en vos y traje otro".

Leé también

Marta Fort confesó qué participante de MasterChef Celebrity le tiró onda: "Hubo..."

marta fort confeso que participante de masterchef celebrity le tiro onda: hubo...

La conductora quiso saber si se trataba de una prenda de Ricardo Fort y Marta confirmó que sí. Además, compartió el valor sentimental que tenía para ella: "Este era mi favorito de chica". Wanda, encantada con el abrigo, destacó la textura y recordó: "Es divino, claro, porque de chiquita lo tocabas y es re suavecito".

El intercambio tuvo un costado especial porque no se trataba de un simple regalo, sino de una de las prendas que formaban parte de los recuerdos de Marta junto a su padre.

Qué historia de Ricardo Fort salió a la luz frente a Guillermo Coppola

Pero el momento no terminó con el tapado. Durante la charla, Wanda también advirtió que Marta había llevado chocolates de la empresa familiar e inmediatamente tuvo una idea: "Qué rico, vamos a darle uno a Guillermo, vení conmigo".

Así, ambas se acercaron hasta el lugar donde estaba Guillermo Coppola, quien también participó de la emisión. Fue entonces cuando Marta sorprendió con una anécdota vinculada a su papá y al histórico representante de Diego Maradona.

"Mi viejo era fan. Le regaló un Rolex en su momento", reveló la joven, al recordar el vínculo entre Ricardo y Coppola.

Wanda, sorprendida por la historia, quiso confirmar si ambos se conocían y le preguntó: "¿Se conocen?". Luego, le explicó al empresario el motivo de la conversación: "Me estaba contando que el papá te regaló un Rolex".

Coppola no tardó en responder y recordó con cariño aquella faceta del empresario: "Sí. Su papá era muy regalero, muy generoso y con Diego también".

De esta manera, entre un tapado cargado de recuerdos, chocolates y una anécdota sobre un regalo de lujo, Marta compartió una nueva historia de Ricardo Fort que encontró su lugar en la cocina de MasterChef Celebrity.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
MasterChef Celebrity Guillermo Coppola Ricardo Fort Marta Fort

Lo más visto