El lujoso regalo que Ricardo Fort le hizo a Guillermo Coppola y que Marta recordó en MasterChef Celebrity

Qué historia de Ricardo Fort salió a la luz frente a Guillermo Coppola

Pero el momento no terminó con el tapado. Durante la charla, Wanda también advirtió que Marta había llevado chocolates de la empresa familiar e inmediatamente tuvo una idea: "Qué rico, vamos a darle uno a Guillermo, vení conmigo".

Así, ambas se acercaron hasta el lugar donde estaba Guillermo Coppola, quien también participó de la emisión. Fue entonces cuando Marta sorprendió con una anécdota vinculada a su papá y al histórico representante de Diego Maradona.

"Mi viejo era fan. Le regaló un Rolex en su momento", reveló la joven, al recordar el vínculo entre Ricardo y Coppola.

Wanda, sorprendida por la historia, quiso confirmar si ambos se conocían y le preguntó: "¿Se conocen?". Luego, le explicó al empresario el motivo de la conversación: "Me estaba contando que el papá te regaló un Rolex".

Coppola no tardó en responder y recordó con cariño aquella faceta del empresario: "Sí. Su papá era muy regalero, muy generoso y con Diego también".

De esta manera, entre un tapado cargado de recuerdos, chocolates y una anécdota sobre un regalo de lujo, Marta compartió una nueva historia de Ricardo Fort que encontró su lugar en la cocina de MasterChef Celebrity.