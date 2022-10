El Teto Medina festejó su cumpleaños en el centro de rehabilitación tras pasar varios días detenido

Embed

"Hoy cumplo 60 y lo festejo con la gente que más quiero, mis amigos", relató Teto mientras los chicos de la Comunidad Amanecer le cantaban el "Feliz Cumpleaños" y lo abrazaban.

El ex conductor televisivo, había asegurado que el episodio de la detención no iba a cortar su participación en la comunidad y no iba a abandonar a los chicos que allí residen, y a los que él les da charlas motivacionales para ayudarlos en su recuperación.

Liberaron a Teto Medina tras una semana de detención

El juez Adrián Villagra ordenó la excarcelación de Marcelo Teto Medina y fue liberado bajo caución juratoria.

Se le impuso presentarse en el juzgado el primer martes hábil de cada mes a las 10 de la mañana, además de una restricción de acercamiento a las víctimas, así como a los lugares allanados, según la decisión judicial.

“Por suerte, Medina va a seguir el proceso pero afuera de la cárcel”, confirmó uno de sus abogados, Gustavo D'Elia, en diálogo con Intrusos, América TV.

La semana pasada el ex VideoMatch fue detenido en su departamento en el barrio de Palermo en el marco de una investigación por “asociación ilícita, reducción a la servidumbre y trabajos forzados”.

Esa misma mañana la policía arrestó a 16 personas más y se realizaron 26 allanamientos. Los investigadores apuntan a un hombre de nombre Néstor Zelaya, señalado como el organizador y director del lugar.

En su declaración indagatoria el viernes, Teto justamente dijo que fue esta persona quien lo contactó por primera vez en 2021 para invitarlo a dar charlas en la comunidad. Gustavo D’Elía, uno de los abogados del conductor había dicho: “Me dijo que son centros de rehabilitación para adictos consumidores. No creo que haya pedido los papeles, si lo contactaron para que de charlas debe cobrar unos pesos, no mucho, pero eso creo”.