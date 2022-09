Teto Medina se quebró al hablar con la prensa tras quedar en libertad: "Soy un buen tipo"

Embed

A su vez, el ex animador se refirió a si continuará o no con sus charlas motivacionales: “La causa va a seguir su curso, va a seguir su investigación, pero le quiero decir a los chicos que no los voy a abandonar, voy a seguir con las charlas porque los amo", dijo muy decidido.

Medina fue liberado bajo caución juratoria, de acuerdo la resolución del juez Adrián Villagra. El magistrado le impuso una serie de requisitos, como por ejemplo, tiene que presentarse en el juzgado el primer martes hábil de cada mes a las 10

La foto del Teto Medina al ser detenido por una grave denuncia

Marcelo Teto Medina fue detenido este jueves en el barrio porteño de Recoleta por abandono de persona, reducción a la servidumbre, asociación ilícita, trabajos forzados y usurpación de autoridad y título, tras una serie de allanamientos en varias comunidades terapéuticas de Berazategui y zona sur. La información fue confirmada por fuentes policiales.

El ex panelista y conductor -que se desempeñaba como operador en una organización llamada La razón de vivir, la cual promocionaba en sus redes sociales- quedó involucrado luego de que la Dirección de investigaciones complejas de la Policía Bonaerense corroborara irregularidades en el lugar.

Teto Medina preso 1.jpg

En medio de su recuperación por sus problemas de consumo, Teto Medina sintió la necesidad de ayudar a otras personas y por eso se sumó a este centro y a varios otros.

Tanto él como 20 personas están acusadas de reducción a la servidumbre, trabajo forzado, abandono de persona y usurpación de autonomía y títulos. Desde la fiscalía encargada del caso aseguraron que La razón de vivir no tiene autorización para funcionar como una comunidad en esta quinta.