El Tirri confesó que se ve en la final del Bailando 2023 y eligió a su contrincante ideal

Más positivo que nunca, y con hambre de ganar, agregó: “Acá hay que estar pie a pie, yo voy gala tras gala, voy pasando y buenísimo. Estoy preparado para todo y ojalá llegue a la final. Yo creo que todo es cuestión de la cabeza. Si me propongo a llegar, llego".

“Uno a veces se puede enojar o le puede no gustar pero en realidad uno está acá para bailar y si acepta que esto es un reality y en definitiva un juego, vos tenes que saber jugar. Yo me puedo poner mal porque a veces ensayo 20 horas por día y no me sale lo que quiero pero ellos están para evaluar y yo para bailar", reflexionó.

El Tirri Fio Giménez

Además, eligió a su candidata perfecta para un mano a mano en la final y confesó: “Me gustaría con Charlotte (Caniggia). Me encantaría porque la amo, después con cualquier otra, pero si me decís una, con Charlotte”.

En un plano más personal y familiar, aseguró que a Marcelo lo veía muy bien y enamorado de Milett. “Es un signo muy lindo para mi verlo feliz a él”. “Y a mi Mimi Marcelo la adora, le hizo un asado de bienvenida con Milett, toda la familia y los chicos. Es muy lindo tenerla entre nosotros”, agregó sobre su relación.

Por último, en cuanto a los planes del 2024 adelantó: “Hay proyectos para teatro, estamos también con un reality, hay otras cosas en televisión. Pero yo lo que más priorizo es la salud, todo lo demás va y vuelve, espero que todo siga en orden para seguir disfrutando".

Embed

Luciano El Tirri recordó el día que se juró no tomar más alcohol y cómo lo ayudó Mimi Alvarado

Luciano El Tirri estuvo junto a Mimi Alvarado en el piso de Intrusos, América TV, y recordó el día que se juró no tomar más alcohol, dejando un mensaje de esperanza para aquellos que pasan por una situación similar.

"En el tiempo de su adicción ahí yo sufrí mucho, lo padecí porque Luciano no era él. Hace muchos años que no toma alcohol y es un tipo hecho y derecho", recordó Mimi.

"Empecé desde chiquito a tomar cerveza y no te das cuenta. Un día en un viaje que hice a Bolivia, después me fui para Colombia, y cuando llegué le dije a ella: ‘si llego vivo a Buenos Aires no tomo más’", recordó el Tirri.

"Luciano estaba en un punto que se tomaba una copa de champagne y ya cambiaba totalmente. No lo podía manejar", reconoció Alvarado.

"Estaba en un nivel que compraba petacas, cualquier cosa tomaba. Luciano salió de la adicción por él mismo, no puede oler el alcohol", añadió.

Y Luciano contó que fue él mismo quien decidió cambiar su vida: "Fue un clic inmediato y me cambió radicalmente, por eso amo hablar de esto. Está en uno en decir: a partir de hoy quiero ser otro".

"La resaca que le agarraba era taquicardia y le afectaba el sistema nervioso, pensaba que se moría. Ahí hizo el clic", se sinceró Mimi Alvarado.