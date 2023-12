La fuerte advertencia de Mimi Alvarado a El Tirri antes del reggaetón hot en el Bailando 2023

En diálogo con el programa de Flor de la V, Mimi reveló que habló con El Tirri porque se enteró que se viene la gala del reggaetón hot en el Bailando 2023. "Yo le aconsejé, él sabe lo que tiene que hacer en ese ritmo, él sabe con quién tiene que bailar", remarcó.

"Ella quiere que yo esté muy hot... Lo voy a decir, aunque no te guste, basta. Sería el colmo que vos te enojes porque yo hago un reggaetón hot, me echan del certamen", retrucó el primo de Marcelo Tinelli.

Mimi le respondió que tiene que "mentalizarse" y no cruzar ciertos límites. "Yo no me voy a enojar, mientras tu te manejes y te mentalices bien... Hay que ver con quién tu quieres hacerlo más hot, porque son tres. ¿A cuál te dije que elijas? Yo te lo dije, yo te dije a quién", sentenció.

Bailando 2023: cuáles son las dos parejas que abandonaron el certamen por decisión del público

En el Bailando 2023 (América TV) dos parejas tuvieron que abandonar este miércoles el certamen por decisión del público.

Las ocho parejas que quedaron sentenciadas fueron: Brian Sarmiento y Soledad Bayona; Anita Martínez y El Bicho Gómez; Guido Záffora y Juli Pérez; Kennys Palacios y Morena Sánchez; Juliana Díaz y Rodrigo Gutta; Lali González y maxi Diorio; Anabel Sánchez y Tito Díaz, y Flor Vigna y Jony Lazarte.

Más adelante, cada integrante del jurado salvó a un dúo. Ángel de Brito eligió a la pareja de Brian Sarmiento y a la de Lali González. Paula Chaves le dio otra oportunidad a Flor Vigna. Moria Casán, en tanto, decidió salvar al equipo de Anita Martínez y El Bicho Gómez. Y por último, Marcelo Polino optó por Kennys Palacios.

Hacia el final del programa, el conductor Marcelo Tinelli anunció: "Por decisión mayoritaria de la gente, con el 59,3 por ciento de los votos, siguen en el certamen Anabel Sánchez y Tito Díaz. Están dentro de los 21 mejores del reality".

Es así que el periodista Guido Záffora y la ex Gran Hermano Juliana Díaz tuvieron que dejar el certamen. "Gracias por cumplirme el sueño de estar acá. Fue un placer enorme. Estoy muy feliz de llegar hasta donde llegué con mi compañera y mi coach", expresó Záffora.

Por su parte, Juliana aseguró: "Cumplí mi cometido acá. Soy muy feliz de haber formado parte de este increíble show. Gracias".