El Trece tomó una decisión final sobre Buenos chicos por su bajo rating

En este sentido, ante los bajos números de rating que venía teniendo la ficción en las últimas semanas, El Trece tomó una decisión final sobre Buenos Chicos.

buenos chicos 2.jpg

El canal del solcito tiene todo preparado para reacomodar su grilla y desde el próximo viernes, Los 8 Escalones del Millón finalmente recuperará su horario en el prime time y Buenos Chicos será reubicado en la grilla.

El clásico ciclo de Guido Kaczka de preguntas y respuestas vuelve a su horario central tras un mes del inicio de la telenovela mientras que la ficción irá desde el viernes a las 23 horas.

El elenco de la tira está conformado por Gabriela Toscano, Luis Machín, Juan Palomino, Luciano Cáceres, Romina Gaetani, Marita Ballesteros, Pablo Mónaco, Brenda Gandini, Joaquín Ferreira, Fernanda Metili, Agustín Cierra, Teo D’Elía, Mora Peretti, Jerónimo Bosia, Ornela D’Elía, Tomás Kirzner, Santiago Achaga, Gina Mastronicola, Rochi Hernández, Lautaro Rodríguez, Agustina Tremari, Carolina Unrein y Fran Vázquez.

buenos chicos.jpg

La firme opinión de Toto Kirzner sobre el rating de Buenos Chicos, la nueva tira del Trece

Toto Kirzner, hijo de Adrián Suar y Araceli González, y actor protagonista de Buenos Chicos, la nueva ficción del Trece, habló sobre la repercusión de la tira y expresó su descontento con la forma de medir la audiencia que ve la televisión.

En diálogo con Catalina Dlugi para su ciclo radial, Agarrate Catalina, La Once Diez / Radio de la Ciudad, manifestó: "El sistema que está hablado de esta forma, hablo del rating, que no determina si la gente te mira o no, esa empresa que mide no se federaliza, si fuese real veríamos otros números, hay un sistema que, para mí, hay que corregir".

"Mi papá toda la vida viéndolo angustiado. Contento en este mundo televisivo, todos estamos más tranquilos, hubo buena repercusión, hubo un público que fue fiel, que se quedó", señaló.

El estreno de Buenos Chicos promedió 9.1 puntos, y en la última semana logró 5.8 puntos,perdiendo con Got Talent Argentina, Telefe, y con el Bailando 2023, América Tv.