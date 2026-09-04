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ROMPIÓ EL SILENCIO

La Niña Loly salió al cruce tras el escándalo que destapó Moria sobre Jorge Rial: "Estoy protegiendo..."

Mariana “Loly” Antoniale volvió a aparecer públicamente después de mucho tiempo y lo hizo con un contundente mensaje sobre su presente, justo después de que Moria Casán revelara una conversación que habría mantenido con ella antes de que decidiera abandonar la Argentina.

4 sept 2026, 08:15
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La Niña Loly salió al cruce tras el escándalo que destapó Moria sobre Jorge Rial: Estoy protegiendo...

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La Niña Loly salió al cruce tras el escándalo que destapó Moria sobre Jorge Rial: "Estoy protegiendo..."

A 12 años de su escandalosa separación de Jorge Rial y completamente alejada de los medios, “La Niña Loly” respondió un mensaje del periodista Nicolás Peralta, quien se comunicó con ella para saber cómo se encuentra actualmente.

“Estoy muy bien, agradecida, valorando, disfrutando y protegiendo la vida”, expresó Antoniale, según leyó el panelista al aire de Sálvese quien pueda (América).

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La fuerte revelación de Moria Casán sobre Loly Antoniale y Jorge Rial

Las palabras de Loly se conocieron después de que Moria Casán sorprendiera al contar qué le habría confesado la modelo antes de alejarse definitivamente de la Argentina y radicarse en el exterior.

Al aire de La Mañana con Moria (eltrece), La One recordó un encuentro casual con Antoniale en un aeropuerto, en medio del conflicto que atravesaba con Rial tras el final de su relación.

“Ella dijo que él le cortó todos los caminos. A mí me lo dijo en un aeropuerto, me dijo: ‘Me tengo que ir porque me corta todo y no puedo más’”, aseguró Moria sobre aquella conversación.

Pero la conductora fue todavía más lejos y reveló que, durante la época en la que Antoniale participaba del Bailando y ella integraba el jurado, Rial se comunicaba telefónicamente con ella.

“Él me ha pedido muchas cosas telefónicas que no siempre dije. Algunas buenas y otras no tan buenas”, confesó Casán.

Ante la contundencia de sus palabras, los panelistas quisieron saber si Rial le había pedido concretamente que le “cerrara las puertas” a Loly dentro de los medios. Sin embargo, Moria evitó asegurarlo y dio algunos detalles sobre uno de esos pedidos.

“Me pidió una cosita mínima del Bailando, porque si la chica estaba bien yo no podía hacer nada para que estuviera mal”, explicó.

Más de una década después de aquella separación que ocupó durante meses las portadas de los medios, Loly Antoniale mantiene un perfil completamente alejado del espectáculo argentino. Sin embargo, su inesperado mensaje sobre estar “protegiendo la vida” y disfrutando de “la paz” volvió a ponerla en el centro de la escena luego de las explosivas declaraciones de Moria Casán.

     

 

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