La Niña Loly salió al cruce tras el escándalo que destapó Moria sobre Jorge Rial: "Estoy protegiendo..."

Al aire de La Mañana con Moria (eltrece), La One recordó un encuentro casual con Antoniale en un aeropuerto, en medio del conflicto que atravesaba con Rial tras el final de su relación.

“Ella dijo que él le cortó todos los caminos. A mí me lo dijo en un aeropuerto, me dijo: ‘Me tengo que ir porque me corta todo y no puedo más’”, aseguró Moria sobre aquella conversación.

Pero la conductora fue todavía más lejos y reveló que, durante la época en la que Antoniale participaba del Bailando y ella integraba el jurado, Rial se comunicaba telefónicamente con ella.

“Él me ha pedido muchas cosas telefónicas que no siempre dije. Algunas buenas y otras no tan buenas”, confesó Casán.

Ante la contundencia de sus palabras, los panelistas quisieron saber si Rial le había pedido concretamente que le “cerrara las puertas” a Loly dentro de los medios. Sin embargo, Moria evitó asegurarlo y dio algunos detalles sobre uno de esos pedidos.

“Me pidió una cosita mínima del Bailando, porque si la chica estaba bien yo no podía hacer nada para que estuviera mal”, explicó.

Más de una década después de aquella separación que ocupó durante meses las portadas de los medios, Loly Antoniale mantiene un perfil completamente alejado del espectáculo argentino. Sin embargo, su inesperado mensaje sobre estar “protegiendo la vida” y disfrutando de “la paz” volvió a ponerla en el centro de la escena luego de las explosivas declaraciones de Moria Casán.