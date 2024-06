El último día de Marina Calabró en Lanata sin filtro: ¿se despidió de Rolando Barbano?

Lanata sin filtro - captura Lanata, Marina Calabró y Rolando Barbano.jpg

“No me gustan las despedidas. Haremos columna normal”, le dijo Marina a Desayuno Americano (América TV), cuando ingresaba a la radio para cerrar un etapa profesional y personal.

En tanto, aseguro que “son decisiones muy digeridas. No es que la tomé anteayer y me voy hoy. Lo vengo pensando desde el 19 de marzo. Ha corrido mucha agua bajo el puente. Eso te da una ventana para ir aplomándote, templándote y para tomar las cosas con naturalidad”.

“Cuando uno tiene convicción sobre lo que hace es más fácil”, deslizó a modo de conclusión. Aunque fue inevitable la consulta sobre su ex. “¿De Barbano te despediste, aparte de en el programa? ¿Hablás con él afuera del aire?”, quiso saber la cronista. Pero Marina, rápida de reflejos, salió del paso disparando en la puerta de la radio: “Todavía no entré”, dejando la pregunta sin respuesta.

Embed

Picante descargo de Yanina Latorre contra Marina Calabró: "Las zorras no me gustan"

Tal parece que la buena onda, y hasta incluso la complicidad que demostraban en sus pases radiales en El Observador, entre Yanina Latorre y Marina Calabró se terminó después de que Rolando Barbano, ex de la hija del recordado cómico, la ningunease.

La cuestión comenzó cuando Marina contó en la radio que sería reemplazada por Tartu en Lanata sin filtro (Mitre) a partir de la próxima semana basándose en que ya lo había informado Yanina en LAM (América TV), tras lo cual Barbano calificó a Latorre de "vocera de Radio Mitre o de Augusto Tartúfoli".

Marina Calabró y Yanina Latorre.jpg

Así las cosas, este jueves por la noche Ángel de Brito se refirió al tema y remarcó que los dos periodistas "ningunearon y desmerecieron" a Yanina Latorre. Claro que acto seguido la panelista de LAM dijo lo suyo: “Todo lo que me entero de ella siempre y me miente en la cara (…). Es mi compañera de trabajo y no la cagué nunca”, dijo molesta la mujer de Diego Latorre.

Y mientras el conductor de América le advirtió a Marina y su ex: "Ubíquense los dos porque están haciendo el ridículo en los medios todo este tiempo y hemos sido más que buenos con los dos por aprecio profesional y también por cariño mío con Marina", Yanina aclaró tajante su postura.

“No soy vocera de nadie. Di una data, una primicia que no sabía ella. Vos sabés bien que nadie sabía lo de Tartu”, expresó visiblemente dolida por la actitud de la menor de las Calabró.

Embed

“Cuando ella renuncia voy y averiguo. Yo tengo fuentes porque laburé con Jorge Lanata mucho tiempo. Pregunté quién la reemplaza y estaba al reemplazo. Ella no lo sabía (…) porque lo dije como primicia”, argumentó así como reveló que sabe “cosas de ella y Barbano que no va a contar nunca”, porque tiene códigos.

“Ella confió en mí, sabe que no la voy a vender nunca. Y un día empecé a ver que me mentía un montón en la cara, pero fuera del aire. Y después a los tres días me daba otra versión por lo que había salido en los medios”, agregó para inmediatamente concluir furiosa: “todo a lo zorra, ¿viste? Y a mí las zorras no me gustan. Le perdí la confianza”.