Marina Calabró reveló cuánta razón tenía su hermana Iliana sobre Rolando Barbano

“¿En algún momento dijiste o pensaste ‘¿Iliana tenía razón’?”, quiso saber De Brito en referencia a su relación -por el momento terminada- con Barbano. “No, es que Iliana no lo conoce”, atinó a responder la menor de las Calabró un tanto sorprendida por la consulta.

Y a pesar de que desde el estudio, tanto el conductor como Yanina Latorre dieron por sentado que Iliana nunca aprobó el vínculo, Marina intentó hacerse la desentendida primero. En tanto, luego reconoció: "Con Iliana también tuvimos nuestras agarradas. Yo creo que Iliana no estuvo bien cuando fue a PH y dijo lo que dijo, ni tampoco cuando habló sobre una relación que nosotros no habíamos hablado”.

Al tiempo que allí reveló sobre la mirada de su hermana sobre su presente sentimental: “Pero la verdad es que Iliana... es amorosa y en este caso me acompaña desde su lugar y no me juzga. Iliana nunca levanta el dedo, ¿viste? No me juzgó. (…) Iliana me dijo dos cosas que me parecieron importantes. Primero, me dijo ‘Dejá de clavarte puñales porque a veces el corazón tiene razones que la razón no entiende”.

“Y después me dijo otra cosa que también es un cliché, pero a mí me sirvió, que fue ‘Marina, pasamos miles. Si pasamos la muerte del Cala, somos invencibles. Así que está bien, me sirvieron las dos cosas que me dijo”, concluyó por último Marina Calabró en un intento por dar vuelta la página y mirar hacia adelante.

El tenso momento entre Marina Calabró y Rolando Barbano en pleno aire: "Con eso no se jode"

Lo cierto es que la tensa relación entre Marina Calabró y Rolando Barbano continuó de la peor manera después del tremendo ninguneo que él le demostró en la entrega de los premios Martín Fierro, no sólo al no hacerse cargo de la declaración de amor de ella sino ignorándola luego en sus agradecimientos que se alzó con una estatuilla.

Así, al reencontrarse en el estudio radial de Lanata sin filtro esa tensión quedó demostrada en minuto a minuto, donde ambos hacen Lanata sin filtro mientras aguardan la recuperación de su conductor tras su reciente internación.

En tanto, el pasado miércoles con la revista Gente en mano Calabró repasó la entrevista que la publicación le hizo a Laurita Fernández, donde la bailarina se refrió a las propuestas de casamiento que le hizo su novio, el productor Claudio 'Peluca' Brusca, según repasaron en A la tarde (América TV).

“Le preguntan ‘¿Es verdad que te pidió casamiento?’ y ella dice ‘¿Ustedes qué creen?’”, consultó picante Marina. Y Barbano, que estaba a su lado, le contestó tajante: “Que no”. Fue allí que, sorprendida, Calabró lo señaló con el dedo en señal de acierto.

“Si lo decís en chiste, es en serio”, intervino entonces Jésica Bossi, algo con lo que coincidió Marina. Pero Barbano arremetió picante: “Hay cosas con las que no se jode, chicos”. “Ir preso no es tema menor”, agregó acto seguido como deslizando un metamensaje, y volvió a aclarar: “Ir a casarse no es un tema menor”.

Así las cosas, tras pasar al aire el incómodo momento entre Calabró y Barbano, desde el programa de Karina Mazzocco, Cora Debarbieri analizó contundente: “Él compara el matrimonio con estar preso, básicamente”; mientras que Damián Rojo acotó filoso: “Quiero ver a la ex si sube (foto con) una tacita a las redes ahora”.