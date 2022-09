El video completo del mal momento que vivieron Andrea Taboada y Ángel de Brito en el aeropuerto de Italia

El vuelo tuvo problemas para salir del aeropuerto de Italia y se generó un clima de máxima tensión entre los pasajeros y el personal de seguridad del lugar.

Embed

Ángel de Brito compartió imágenes del momento en que los pasajeros discutían de manera vehemente con las distintas personas encargadas del lugar.

Incluso se generaron forcejeos y el periodista fue charlando con otros pasajeros también varados.

Finalmente, Andrea y Ángel, algunas horas de incertidumbre, pudieron regresar al país en un vuelo que salió a las 14 horas de Italia.

Las imágenes de la tensión que se vivió en el aeropuerto de Italia donde estaban Andrea Taboada y Ángel de Brito.

angel de brito.jpg

Qué explicaron en LAM sobre el conflicto en el vuelo de Andrea Taboada y Ángel de Brito

"Están varados en el aeropuerto porque ya pasaron migraciones. En la aerolínea dicen que recién mañana, a las 14 horas, tendría novedades del vuelo", indicó Pía Shaw en LAM al narrar lo que ocurrió con el conductor Ángel de Brito y la panelista Andrea Taboada.

La periodista precisó que algunas personas forcejearon con personal de la aerolínea: "300 personas están esperando una respuesta. Hubo fuertes dicusiones entre los pasajeros y el personal de la aerolínea", añadió.

En un video que pasaron en el programa, una mujer describió el drama que están atravesando: "Cancelaron y no saben nada. No nos dan hotel, no nos dan comida, no nos dan ninguna solución. Esto es un descontrol. Tenemos el pasaporte sellado. Por eso, no podemos salir del aeropuerto", sostuvo.