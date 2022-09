El drama de Ángel de Brito y Andrea Taboada en su regreso de vacaciones

Embed

"Están varados en el aeropuerto porque ya pasaron migraciones. En la aerolínea dicen que recién mañana, a las 14 horas, tendría novedades del vuelo", indicó Pía Shaw al narrar lo que ocurrió en LAM.

La periodista precisó que algunas personas forcejearon con personal de la aerolínea. "300 personas están esperando una respuesta. Hubo fuertes dicusiones entre los pasajeros y el personal de la aerolínea", añadió.

En un video que pasaron en el programa, una mujer describió el drama que están atravesando. "Cancelaron y no saben nada. No nos dan hotel, no nos dan comida, no nos dan ninguna solución. Esto es un descontrol. Tenemos el pasaporte sellado. Por eso, no podemos salir del aeropuerto", sostuvo.

La indignación de Andrea Taboada tras la cancelación de su vuelo en Roma

Andrea Taboada salió al aire en LAM (América TV) luego de quedar varada en Roma por la cancelación del vuelo que tenía que tomar para regresar a Buenos Aires.

"Algunas personas fueron derivadas a un hotel, pero hay un montón de gente que aún no tiene hotel y está en el aeropuerto", detalló la periodista en el ciclo de Ángel de Brito.

Taboada expresó su preocupación por tener que pasar la noche en el aeropuerto: "Estamos pidiendo que abran el VIP de la aerolínea para que estemos más cómodos".

La periodista contó que mañana podrían regresar a Buenos Aires, aunque no lo saben con certeza. "Supuestamente, el vuelo es mañana a las 14, pero nadie te asegura nada", remarcó.

Por último, Taboada cuestionó la falta de respuesta por parte de la empresa. "No puede ser que ante una emergencia, la empresa o las autoridades del aeropuerto no estén acá para darnos una solución", sentenció.