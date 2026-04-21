Crece el rumor de separación entre Nicole Neumann y Manu Urcera: nuevos detalles

Todo comenzó mientras que se referían al flamante romance que Marcelo Tinelli habría comenzado con la exmodelo argentina Rossana Almeyda, muy amiga de Pampita.

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"Hablando de Pampita, me insisten fuentes fidedignas que Nicole Neumann y el chico Urcera está separados. Ella desmiente, pero es algo que está pasando", irrumpió entonces Lussich con su verborragia habitual.

Al tiempo que detalló: "A mí me insisten que están separados, pero ellos lo niegan por eso no es una noticia en sí misma. Pero las versiones son reiteradas e insistentes", así como reflexionó asegurando que "el tiempo dirá".

Asimismo, el conductor de Intrusos se preguntó picante: "Cuánto tiempo negó Nicole la separación con Cubero mientras que ella ya estaba vinculándose con otra persona... con Cosentino. Y negaban, y negaban".

Fue allí que su compañero Adrián Pallares intentó encontrar una explicación posible, al reflexionar que tal vez "es una crisis que están atravesando". Asimismo, Marcela Baños recordó que cuando plantearon esta versión días pasados Nicole "automáticamente salió desde el gimnasio mostrándose en una historia virtual", para de alguna manera negar tal versión como diciendo "estamos acá, está todo bien".

Por último, Pallares señaló que durante la misma semana que explotó el rumor, curiosamente Nicole y Urcera "estuvieron en el estreno de Annie juntos", así como también confesó que era la primera vez que lo veía al piloto en un estreno acompañando a la modelo en un estreno, dato que llamó por demás la atención ya que lejos de confirmar la inexistencia de la supuesta crisis no hace más que acrecentarla al señalar una situación inhabitual en la pareja. Por algo hay un refrán que dice "no aclares que oscurece".

Nicole Neumann y Manu Urcera estarían separados - captura Intrusos

Cuál fuel al prueba con la que Nicole Neuman y Manu Urcera salieron al cruce de las versiones de crisis y separación

Fue durante los primeros días de este mes de abril cuando, en medio de la breve internación de Allegra Cubero, el periodista Juan Etchegoyen lanzó la versión de que Nicole Neumann y Manu Urcera estaba atravesando una crisis y que hasta incluso ya no estaban conviviendo.

“Una información de último momento que tiene que ver con una separación bomba en el mundo del espectáculo. Están casados hace dos años y medio. Él y ella tienen un hijo en común”. Y fue más allá: “Me la dan confirmada y me dicen que lleva unos días”, sostuvo el periodista de Mitre Live.

Manu Urcera y Nicole Neumann

Así las cosas, al cabo de unas pocas horas tanto Nicole como su marido compartieron una postal en sus historias virtuales de Instagram desmintiendo crisis alguna.

Lo cierto es que el matrimonio se mostró entrenando en el mismo lugar, dando cuenta que seguían juntos.