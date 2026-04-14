Coti Romero sufrió problema de salud en un reality en España y alarmó a todos: el video

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De esta manera, la situación obligó a una intervención inmediata por parte de quienes estaban en el lugar, mientras el resto intentaba colaborar como podía para contenerla. “Mídanle el aire”, se escuchó pedir en medio del desconcierto, al mismo tiempo que se activaban los protocolos de asistencia del programa.

En paralelo, la producción ingresó al sector donde se encontraba la participante para poder asistirla y proceder a su traslado fuera de la celda, con el objetivo de que recibiera atención médica y pudiera ser evaluada correctamente tras la descompensación.

Mientras todo esto ocurría, otra de las concursantes intentó calmarla en medio del episodio de angustia. “Sé fuerte. Respirá hondo. Nadie te va a hacer nada. Estoy contigo”, le dijo en un intento de contenerla emocionalmente dentro de un contexto claramente desbordado.

Ya con la voz debilitada y en medio del llanto, Coti Romero apenas pudo responder a la ayuda que recibía. “Necesito respirar”, expresó con dificultad, reflejando la intensidad del momento y el estado de crisis que atravesaba dentro del reality.

Coti Romero - ataque de pánico La cárcel de los gemelos

Cómo fue la tremenda agresión que recibió Coti Romero en el reality español

Horas antes del episodio de descompensación que más tarde preocuparía a todos, Coti Romero ya había quedado en el centro de la escena tras protagonizar un fuerte escándalo apenas ingresó al reality español La Cárcel de los Gemelos Dúo. Su llegada no pasó inadvertida y rápidamente quedó envuelta en un cruce cargado de tensión con otra participante.

El conflicto se dio con La Falete, una de las concursantes más filosas y polémicas de esta edición del programa. Desde el primer momento, el clima entre ambas fue hostil, con miradas y comentarios que anticipaban lo que terminaría explotando minutos después.

En medio de esa fricción inicial, La Falete tomó una botella con gaseosa y terminó arrojándole todo el contenido sobre la cabeza de la correntina, en una reacción que sorprendió al resto de los participantes. La escena generó desconcierto generalizado dentro del reality, obligando a la intervención inmediata para separar a las involucradas y evitar que la situación escalara aún más.

Mientras todo se descontrolaba, la participante española gritaba fuera de sí: “Agua... Es agua perra”, dejando en claro el nivel de confrontación que se vivía dentro de la casa. Cabe destacar que la relación entre ambas ya venía marcada por la distancia, ya que La Falete no había saludado a Coti Romero en su ingreso, dejando expuesta una tensión previa.

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Lejos de intentar calmar el ambiente, Coti Romero respondió de manera inmediata y cara a cara con su compañera: “¿Pero te pensas que le tengo miedo a eso? Vaya a cuidar a su hijo señora”, lanzó sin filtro, elevando aún más la tensión del momento.

El enfrentamiento rápidamente se viralizó en redes sociales y generó todo tipo de comentarios entre los seguidores del programa, que siguieron minuto a minuto la discusión. La situación también recordó otros antecedentes de la correntina, quien durante su paso por Gran Hermano 2022 ya había protagonizado varios cruces con sus compañeros en medio de la convivencia.

En este contexto, su llegada al formato español —donde los participantes viven en un entorno simulado como una prisión, divididos en celdas— volvió a exponer su estilo frontal y conflictivo. Apenas ingresada, Coti Romero incluso se presentó con una fuerte declaración sobre su recorrido en realities.

“Estuve en 4 realities, este es mi quinto, estuve en dos Gran Hermano, en el cantando y en el bailando. En todos lados me pelee”, reconoció la correntina al presentarse en el ciclo creado por Carlos y Daniel Ramos, dejando en claro que su historial televisivo ya venía cargado de polémicas desde antes de este nuevo episodio.