El video de las declaraciones de Wanda Nara que alertaron a la Justicia: "Tengo miedo"

"Tengo mucho miedo. Tengo tres hijos varones adolescentes que presenciaron las amenazas que recibí. Amenazaba con mostrar esas imágenes", señaló Wanda en la fiscalía.

"Amenazaba con estas imágenes. Muchos amigos y familiares míos saben y están con mucho miedo por las cosas que pueden aparecer. Todas las amenazas que fue haciendo las cumplió todas", siguió la mediática.

En otro tramo de su declaración, Wanda advirtió: "En todas nuestras casas, Mauro fue siempre amante de tener cámaras. En dos departamentos que tenemos en Milán, teníamos las cámaras que apuntaban a la cama. Tiene muchas imágenes. No solo videos. Tiene imágenes de todo tipo. Y las mostraba en reuniones de amigos, a modo de chiste. Hay fotos y videos sexuales mías con él, como con otras personas, del momento en el que estábamos peleados".

Además, la conductora dijo que su intimidad está totalmente vulnerada. "En mi casa de Santa Bárbara me encontré con cámaras y micrófonos que yo no sabía que estaban y él tenía. El único que maneja esas cámaras es él. Muchas de esas cámaras las maneja desde su teléfono. Me mandaba algunas partes, a modo de amenaza. Todo está en su celular", detalló.

En el último fragmento de la declaración, que pasaron al aire en DDM, Wanda reitera que tiene miedo y se quiebra. "Mi mamá esta con mucho miedo. No duerme tranquila. Y yo tomé la decisión de venirme a la Argentina para sentirme contenida en mi país", manifiesta para luego entrar en llanto.

Por estas acusaciones de Wanda, la Justicia determinó el secuestro del teléfono de Mauro Icardi, donde estaría el material que podría usar el jugador contra la mediática.

Los detalles del fallo que favorece a Wanda Nara en la descomunal guerra contra Mauro Icardi

Este miércoles, Wanda Nara declaró vía Zoom ante la Justicia y apuntó fuertemente contra Mauro Icardi, según contaron en DDM (América TV).

La mediática reiteró que el jugador tendría en su poder material íntimo y la amenaza con darlo a conocer públicamente.

"El eje de la declaración de Wanda es la utilización de Mauro Icardi de las cámaras de seguridad de las casas en las que convivieron y en las que no convivieron también. Dice que Mauro Icardi ha grabado con esas cámaras escenas íntimas de ella", precisó el periodista Martín Candafalt.

"Ella confirma que hay imágenes íntimas de ella, que están en el celular de Mauro Icardi y que él la amenaza con publicarlas", asintió Marina Calabró, en reemplazo de Mariana Fabbiani en la conducción.

Tras la declaración de Wanda en la Justicia, el juez exige el cese de los actos de perturbación o intimidación que Mauro, directa o indirectamente, realice hacia Wanda, establece la prohibición de difundir y/o publicar fotos, videos y/o cualquier archivo digital de contenido íntimo de índole sexual de Wanda Nara, así como también de material de las hijas de ambos.