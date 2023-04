El video que demuestra como Marcos Ginocchio de Gran Hermano 2022 le salvó la vida a un bebé

"Soltó el carrito y estábamos con un amigo, sí. Estábamos en el super. En Punta del Este", contó el ex jugador, pero luego la historia se viralizó en las redes sociales, y un video con el chat entre unas amigas explica toda la situación.

Fue la usuaria @SofiMCD que mostró toda la charla: "Fui a Tienda Inglesa y me encontré a Marcos de Gran Hermano. Chicas, pero fue un papelón", comenzó. "Dejé el coche y me fui corriendo a Marcos. Dejé el coche y se me fue para la mierda. Imaginate si pasaba un auto, me atropellaba a la bebé y yo ahí con Marcos", dijo en un mensaje de voz y luego vino lo mejor.

"Marcos fue a ayudar a la bebé porque la bebé se cayó al piso. Fue terrible", dijo la mamá de la niña a quien Marcos, sin conocerla, le salvó la ida.

El emotivo video de Marcos Ginocchio por el cumpleaños de José, su papá: "Mi..."

Se sabe del fuerte lazo que une a Marcos Ginocchio con su papá José Ginocchio que quedó evidenciado cuando el hombre ingresó a la casa de Gran Hermano 2022 y se fundió en un eterno abrazo con su hijo tras varios meses sin poder verlo.

Lo cierto es que el lunes, el papá de Marcos cumplió 60 años y su hijo lo sorprendió con un emotivo video desde sus historias de Instagram con imágenes de cuando el hombre ingresó al reality de Telefe por unos instantes tras casi cinco meses sin verse.

“60 años para mi compañero de vida. Gracias por estar siempre”, expresó el Primo con las inolvidables imágenes de aquel momento donde se volvía a encontrar con su papá y acompañó su posteo con un corazón.

Las imágenes llenaron de ternura a los seguidores del ganador de GH, quien en estos momentos se encuentra en Uruguay y el fin de semana se volvió viral su video bailando a puro ritmo en un boliche y también disfrutó de un delicioso asado en Punta del Este.