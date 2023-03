Gran Hermano 2022: Marcos tuvo una inesperada y emotiva visita en la casa 

“No sé, caí del avió ayer. Perdón que no pude estar el jueves”, le dijo José a Marcos, y le comentó luego que hubo “un quilombo logístico con la universidad, que no entendía nada. Un quilombo logístico de trámites que tuve que ver”.

Ante la atenta y emocionada mirada de su padre, que los veía desde el estudio donde conduce Santiago del Moro, los hermanos se abrazaron largo rato, tras lo cual el recién llegado le hizo una confesión al participante.

El conmovedor reencuentro de Marcos y su hermano en Gran Hermano 2022

“No sé cómo hacés vos para estar tan tranquilo”, le dijo José, mientras que su hermano le reprochaba en broma no haber llegado antes. “El jueves, papá me dijo que era imposible porque estabas con la beca”, comentó Marcos.

“Conseguí la autorización. Estoy tratando de que me dejen quedarme hasta la final. Lo que sea por verte”, le aseguró José a Marcos. Y El Primo confesó: “Vos me tenés orgulloso”. “No, vos me tenés orgulloso por lo bueno que sos”, le constestó su hermano.