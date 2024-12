En plena guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi se supo quién se quedó con Cookie, la perrita salchicha

Mauro Icardi y el perro salchicha Cookie.jpg

Así las cosas, con la exclusión del hogar familiar del futbolista la vida de la cachorrita fue un misterio hasta estas horas en las que Nara contó desde sus historias virtuales, cual trofeo de guerra, que se la quedó ella aunque por estos días no están juntas dado que se instaló en Punta del Este el 25 de diciembre, donde se quedará hasta Reyes por sus compromisos laborales.

Lo cierto es que republicando la Instagram Storie de la persona actualmente a cargo de Cookie con una foto de ella, Wanda Nara informó "cuida mi salchicha", haciendo saber que la mascota, así como los departamentos del Chateau Libertador y la casa de Santa Bárbara, también quedó en poder ella.

El perro salchicha de Wanda Nara.jpeg

El estratégico movimiento de Wanda Nara para estropearle el verano a Mauro Icardi y la China Suárez

En medio de la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, mientras que la conductora de Bake Off se muestra feliz y enamorada de L-Gante lo cierto es que ella no tolera que el futbolista haya concretado ahora con la China Suárez, tras el polémico Wandagate de 2021.

Y cuando muchos aseguraban que el futbolista y la actriz ya estarían planeando sus vacaciones juntos en Punta del Este, desde Desayuno Americano (América TV) revelaron que todo se habría complicado por un estratégico movimiento de la mayor de las Nara . “Lo clavaron a Icardi con la casa en Punta del Este. Hay una jugada de ajedrez de último momento”, confió Carlo Salerno.

Embed

Así como detalló que “el 25 de diciembre se vencía el plazo de la familia con Mauro y tenían que volver con su mamá”. Pero hete aquí que “Wanda llegó a Uruguay con su madre” y con Kennys Palacios, mientras que “la familia seguía con Icardi”.

Y como resulta que Mauro no puede salir del país con su familia, entonces “se queda en Argentina”. “Las vacaciones de Mauro con la China van a tener que esperar si esto no cambia. Wanda podía sacarlas del país porque el juez la había autorizado, pero él no puede”, detalló el periodista de América.

Fue allí que el periodista recordó que Nara está "odiada" con la relación de Mauro Icardi con la China Suárez. "Ella lo confesó con Susana Giménez, y todo lo que Wanda Nara hizo y hace es por esa relación que no quiere”, concluyó rotundo.