Se abrieron las puertas y un enorme desconcierto invadió la casa de Gran Hermano 2022: ¿un nuevo ingreso?

Al parecer, el apagón que afectó al AMBA también se sintió en la casa de Gran Hermano 2022. La falta de energía eléctrica deshabilitó el seguro de la puerta de ingreso al reality.

Embed

Los chicos estuvieron en una de las habitaciones aguardando el restablecimiento de la energía. Cuando eso ocurrió, la producción los dejó salir.

A los pocos minutos, los participantes notaron el problema en la entrada. De inmediato, pusieron una placa en la trasmisión en vivo en Pluto TV para que esa situación no se viera al aire.

Gran Hermano 2022

Camila, la hermana de Julieta de Gran Hermano 2022, fulminó al papá de Nacho: "¡Está jugando!"

Después de ser eliminada de Gran Hermano 2022, Camila Camarda, la hermana de Julieta Poggio, estuvo en el piso de LAM (América TV) y sorprendió con fuertes declaraciones contra Rodolfo, el papá de Nacho Castañares.

"¿Los familiares entraron actuando?", le preguntó Ángel de Brito a la invitada. Ante la consulta, la joven no dudó en señalar al papá del muchacho de Almagro. "Rodolfo entró a actuar. Se nota por cómo se comporta ahí... limpia, cocina, hace todo. ¡Está jugando!", afirmó.

Camila mencionó que hubo una situación en particular que no le gustó de parte del papá de Nacho. "Con Juli era bueno todo el tiempo, le decía elogios, era un amor todo el tiempo. Adentro lo sentía natural, pero afuera vi cosas que no me gustaron", sostuvo.

Embed

La joven indicó que Rodolfo quería perjudicar a su hermana. "A Juli le gritaron y él para desestabilizarla quería contarle. Y ellos saben lo que genera un grito ahí adentro", añadió.

Al finalizar, Camila reveló quién piensa que va a ganar el reality de Telefe. "A la final creo que van a llegar Juli y Marcos. Y va a ganar Marcos, aunque yo quiero que gane Juli", concluyó.