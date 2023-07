Entre lágrimas, Baby Etchecopar le dio un sentido consejo a Wanda Nara por su delicado estado de salud

De todas formas, el conductor demostró empatía con la mediática al recordar su vivencia personal con las enfermedades dentro de la familia y contó: “Mi hijo me va a matar por contarlo, pero tuvo un Hodgkin igual que Facundo Arana. Se hizo los análisis y yo estaba en medio del programa de televisión, me mandó un mensaje que lo tengo guardado. Ahora ya está curado, pero en ese momento me puso 'papá me dieron los análisis, tengo cáncer, no me quiero morir. No sé dónde estoy’. No quiero llorar, pero después de eso… Es fuerte. Es duro”.

Tras su historia, continuó con su reflexión y remarcó: "Creo que lo de Wanda no hay que tocarlo desde el periodismo. Ni de espectáculos ni del político. Es muy malo para el que lo tiene. No se juzga a nadie. Se te cae un avión arriba".

"Me pongo en lugar de la familia de Wanda o de Silvina Luna y es terrible. Cuesta mucho, pero se sale. Se sale con mucho amor. Y que Wanda se olvide un poco de los millones y la Maserati, la Bugatti porque abajo de la sábana blanca somos todos iguales”, cerró el periodista de forma sentida.

La dura confesión de Eliana Guercio sobre la salud de Wanda Nara: "Hablé con ella y..."

Eliana Guercio contó que antes de tener el fuerte cruce con Andrés Nara, papá de Wanda Nara, la panelista de Polémica en el Bar (América TV) habló con la animadora de Telefe para saber cómo se encontraba de salud, y contó cuál fue su postura con este tema tan delicado.

En el mismo programa, Marcela Tinayre preguntó si alguien había tenido la posibilidad de hablar con Wanda, a lo que Eliana respondió con una confesión muy fuerte: "Yo hablé con Wanda y fue el día que me vieron llorando".

"Algunos inhumanos dudaron de mi llanto, pero hoy un periodista dijo ‘tampoco es Norma Alejandro para hacer esa actuación. Lo qué pasó es que yo me enteré que uno de los chicos, no voy a decir cuál para no exponerlo, le escribió a Zaira para preguntarle si era verdad que su mamá estaba enferma", añadió.

Por otro lado, remarcó lo que tuvo que hacer Wanda con su hijo para que entienda la situación: "Ella lo contuvo y le explicó que había que esperar los resultados. Por eso no podía entender que su papá estuviera sentado delante de mí. Estaba desencajada la realidad de lo que estaba viendo, con lo que estaba viviendo".

"Es verdad que ella hace todo público, pero previo a que esto pase habla con sus hijos y maneja sus tiempos. Por eso está bueno dejar en claro que lo va a manejar en la privacidad", indicó.

Por último, apuntó contra Jorge Lanata, quien dio por confirmado que Wanda tendría leucemia sin ningún parte médico, y comentó: "Y espero que esto sea una respuesta para él, que se preguntaba a quién le hizo daño, principalmente a tres niños, menores de edad, que no tenían por qué tener acceso a una información que su madre no le había dado".