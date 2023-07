Kennys Palacios tras saberse que abandonó su sueño para ayudar a Wanda Nara: "La está pasando mal"

El estilista de la animadora de Telefe reflexionó y tomó una compleja decisión, que se articula con renunciar a un anhelo personal muy importante, que siempre persiguió en su corazón.

La determinación del peluquero la describió Ángel de Brito, que en LAM comunicó: “A partir de lo que está pasando con Wanda, el que se bajaría del Bailando es Kennys. La está pasando mal, es muy amigo de ella y está casi fuera del programa y es entendible y lógico”.

Ángel de Brito reveló más detalles sobre el estado de salud de Wanda Nara

Luego de que la conductora de MasterChef lanzó un escrito en sus redes hablando de su salud, Ángel de Brito habló del tema al aire de LAM (América TV), en donde dio detalles de la charla que tuvo con Wanda al respecto de la situación.

“Voy a contar cosas que estoy autorizado por la protagonista, que es Wanda, con la que hablé el fin de semana. Wanda me contó que sus hijos no sabían qué estaba atravesando”, comenzó diciendo el conductor.

Y sumó: “Wanda se hizo estudios la semana pasada y, como dice en el descargo, hay valores que no dieron bien. Está atendida por un gran profesional, muy reconocido en el mundo de la medicina, especialista en lo que supuestamente tiene que tratar. Digo supuestamente porque todavía ella no lo sabe. Hoy a la mañana no tenía el diagnóstico”.

“El único síntoma que tenía Wanda antes de ir a hacerse el chequeo de rutina era una pequeña molestia en el bazo. No sabía si era de los ovarios o del bazo. No sentía nada preocupante como para ir a hacerse un control”, explicó el periodista, aunque dejó en claro que los estudios decidió hacerlos simplemente por rutina.