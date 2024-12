Entre lágrimas, Flor de la V elogió a Marcela Tauro en su despedida de Intrusos

Completamente conmovida, en su agradecimiento decidió tomarse un momento para dirigirse a su compañera Marcela Tauro, quien la reemplazó en distintas ocasiones y estará al frente del programa por unos días.

"Tauro, yo tengo que decirte. Vos sos una mina, creetelo Tauro. Sos una mina, una periodista, una mujer... creete lo que sos", le expresó con su seguridad.

Con la voz quebrada, Marcela reconoció: "Me haces llorar... Vamos a decir la verdad, porque el primer año nos llevábamos de terro, porque sino van a decir que somos falsas...Pero nos acomodamos, pudimos convivir y la verdad que nos llevábamos todo bien".

"Tauro, mirame, creetela. Sos una gran mina, una gran compañera y una profesional. Todos mis compañeros fueron espectaculares. Por eso es el llanto y son las lágrimas... ", concluyó Flor.

Flor de la V se despidió de Intrusos llorando en vivo: "Tengo que cuidar mi salud"

Flor de la V se despidió con profunda emoción del programa Intrusos, América TV, este lunes tras confirmarse que no formará parte del proyecto del ciclo de espectáculos en 2025.

Con profunda emoción, la conductora se tomó los últimos minutos del programa para despedirse de la gente y de sus compañeros de trabajo y no pudo evitar emocionarse.

Flor deja su lugar al frente del ciclo después de casi tres años tras llegar en enero de 2022. "Intrusos y América se convirtió en mi casa, yo entré por la ventana y América es mi familia", comentó De la V ante la atenta mirada y tristeza de sus compañeros.

"No tengo que aclarar quien soy, mis compañeros saben como soy. Trabajo, cumplo, soy generosa y no genero mal clima de trabajo, creo que así tiene que ser", explicó Flor, quien comentó que desde el canal le informaron que no formará parte de Intrusos el próximo año pero que la tienen en cuenta para otros proyectos en la emisora.

En cuanto a su futuro televisivo, la conductora comentó aún sin certezas sobre qué hará: "Me cuesta hablar. No sé cuál va a ser mi futuro, no tengo ni idea, ahora necesito tiempo para mí y para pensar".

"Siento que he hecho un buen trabajo, acá y afuera de cámara. Hoy me despido porque tengo cuidar mi salud por orden médica, es un post operatorio, no es nada grave pero necesito cuidar mi salud", reconoció la animadora.

Y cerró con fuerza hablándole a la gente: "Hoy quiero decirle a todo el público gracias de todo corazón. Creo en una sociedad más justa y siempre voy a estar del lado de los pobres, de los maestros, estudiantes y jubilados. Siempre porque creo en un país libre de verdad. ¡Por eso viva la diferencia, vivan los putos, vivan las trabas y viva Perón!".