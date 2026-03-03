MasterChef Celebrity estalló con gritos, acusaciones y un delantal negro que sacude la recta final

“Mica no hizo nada”, denunció Wanda contra la campeona de Masterchef Celebrity 3, aprovechando que ella ya se había marchado. Igualmente, la conductora sostuvo que era capaz “de ponerse los guantes de boxeo como ella” para defender su torta.

Ian Lucas y Vicky Xipolitakis, que se conocen desde hace años porque el cantante es el mejor amigo del hermano menor de la modelo, se lucieron con su banoffee, la cual Martitegui elogió diciendo que “lo hizo viajar al Caribe”.

Cachete Sierra y Tomás Fonzi recibieron burlas desde que pusieron un pie frente al jurado, ya que Claudio “El Turco” Husaín opinó que su torta “parecía una fugazzeta”. Sin embargo, los chefs determinaron que era “la mejor en cuanto a lo estético hasta el momento”.

Marixa Balli y El Mono de Kapanga fueron a presentar su torta con el plan de “chamuyar” bastante, y explicaron el derrumbe que sufrieron en el abatidor por culpa de Cachete, que se hizo cargo del incidente y pidió disculpas. Tuvieron una buena devolución aunque Germán señaló la falta de banana.

Roberto Moldavsky quería hacerse cargo de la presentación de la torta que hizo con el Turco, haciendo gala de su experiencia como vendedor, pero era casi indefendible desde el vamos porque dejaron la base puesta.

Finalmente, los jueces felicitaron a Ian Lucas por hacer la mejor torta banoffee de la jornada. Le dieron la bienvenida a la última semana de la competencia al igual que a Cachete Sierra y Marixa Balli.

Por último llamaron a Maxi y al Turco, y Donato comunicó que Claudio se llevaba el delantal negro rumbo a la próxima gala de eliminación, mientras que López subía al balcón.

¿Qué participantes llegarían a la gran final de MasterChef Celebrity?

La temporada de MasterChef Celebrity ya atraviesa sus últimos capítulos y la expectativa del público crece a medida que se acerca la gran final. Entre cambios de programación, especulaciones y filtraciones en redes, todo apunta a que la definición del reality de Telefe se emitirá a mediados de este mes, aunque el canal todavía no anunció oficialmente la fecha exacta.

Mientras la audiencia sigue cada desafío, en el mundo del espectáculo comenzaron a circular datos sobre lo que pasó en la grabación de la final. Según trascendió, la instancia decisiva se filmó cerca del 20 de febrero, una práctica habitual del programa.

Como ocurre en cada temporada, la producción habría registrado dos finales diferentes para evitar que se filtre el nombre del ganador antes de la emisión al aire.

En ese contexto, algunos periodistas especializados en espectáculos ya se animaron a revelar quiénes serían los participantes que lograron llegar al último duelo. De acuerdo con las versiones que circularon en Intrusos (América TV), Ian Lucas y Sofía Gonet serían los finalistas que se disputarían el título.

Por un lado, el youtuber e influencer se transformó en una de las grandes sorpresas del certamen. A pesar de algunos cruces y polémicas con compañeros durante la competencia, logró mejorar plato a plato y terminó consolidándose como uno de los aspirantes al trofeo.

Quien también aparecía como firme postulante era Maxi López, pero los rumores indican que habría quedado fuera de la final en medio de un clima tenso durante las grabaciones.

Ahora solo resta esperar la emisión oficial para saber quién levantará el trofeo de MasterChef Celebrity en una de las finales más comentadas de los últimos años.