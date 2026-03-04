Se supo el incidente que sufrió Oriana Sabatini antes de dar a luz a su hija: "Estaba muy..."

El lunes 2 de marzo nació Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. La cantante y el futbolista de Roma de Italia se convirtieron en padres por primera vez después de casarse el 20 de julio de 2024.
Catherine Fulop dio detalles de cómo fueron las horas previas del nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, y dio un dato desconocido.
Lo cierto es que en medio de la alegría que atraviesa toda la familia ante la hermosa noticia, Catherine Fulop contó detalles del incidente que sufrió Oriana antes de dar a luz a su hija.
La actriz venezolana comentó en diálogo con Teleshow que su hija comenzó a tener contracciones cuando se encontraba en el estadio de Roma viendo el partido de su marido.
“El domingo empezó con las contracciones en la cancha. Estábamos viendo el partido, y en el tercer gol de la Roma, Ori empieza a los gritos, saltando con las dos amigas que vinieron de Buenos Aires y con la hermana, con Titi”, indicó.
Y en ese sentido, Cathy agregó que su hija comenzó a sentir las primeras contracciones del embarazo en plena cancha: “Ori había empezado después de ese tercer gol con las contracciones, como cada cinco minutos y le dolían, pero no un dolor dramático. Ella dice: ‘Bueno, vamos a casa, me meto en la bañera, me relajo’. Pero las contracciones empezaron a venirle más intensas, y cada vez más seguidas".
La actriz comentó que tras regresar a su casa después del partido frente a Juventus, Paulo Dybala y Oriana Sabatini decidieron ir a un hospital que quedaba a casi una hora de su casa.
“Ellos deciden irse al hospital Gemelli, pero nos quedaba superlejos, como a cincuenta minutos, y ya Ori venía bastante adolorida”, comentó Catherine Fulop, quien esa madrugada se hizo presente en el hospital con Ova Sabatini y Tiziana.
“Entonces, se fueron al sanatorio y nosotros al rato, como a las tres de la mañana, salimos para allá porque había dilatado muchísimo. Entonces con Ova dijimos: ‘No vaya a ser que vaya a nacer y nosotros estamos acá en la casa,’ y nos fuimos todos, para estar con ellos”, concluyó.
Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron la primera foto de su hija Gia en las redes sociales horas después del parto en el hospital Ospedale Gemelli de Roma, Italia.
La cantante y el futbolista compartieron conjuntamente un posteo en sus cuentas de Instagram donde se los ve a los tres unidos, tomados de la mano.
En la imagen se ve parte de la carita de la pequeña. "Un aplauso pa mami y papi", expresaron con absoluta emoción en el posteo donde presentaron en sociedad a su hija, en un posteo que cosechó miles de likes y mensajes a pura felicitación para el matrimonio.
Cabe recordar que el parto estaba previsto para el 11 de marzo y finalmente se adelantó unos días. La bebé pesó 3 kilos y tanto ella como la madre se encuentran en perfecto estado.