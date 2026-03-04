Se supo el incidente que sufrió Oriana Sabatini antes de dar a luz a su hija: "Estaba muy..."

Y en ese sentido, Cathy agregó que su hija comenzó a sentir las primeras contracciones del embarazo en plena cancha: “Ori había empezado después de ese tercer gol con las contracciones, como cada cinco minutos y le dolían, pero no un dolor dramático. Ella dice: ‘Bueno, vamos a casa, me meto en la bañera, me relajo’. Pero las contracciones empezaron a venirle más intensas, y cada vez más seguidas".

La actriz comentó que tras regresar a su casa después del partido frente a Juventus, Paulo Dybala y Oriana Sabatini decidieron ir a un hospital que quedaba a casi una hora de su casa.

“Ellos deciden irse al hospital Gemelli, pero nos quedaba superlejos, como a cincuenta minutos, y ya Ori venía bastante adolorida”, comentó Catherine Fulop, quien esa madrugada se hizo presente en el hospital con Ova Sabatini y Tiziana.

“Entonces, se fueron al sanatorio y nosotros al rato, como a las tres de la mañana, salimos para allá porque había dilatado muchísimo. Entonces con Ova dijimos: ‘No vaya a ser que vaya a nacer y nosotros estamos acá en la casa,’ y nos fuimos todos, para estar con ellos”, concluyó.

catherine fulop ova sabatini oriana sabatini en italia

La primera foto de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron la primera foto de su hija Gia en las redes sociales horas después del parto en el hospital Ospedale Gemelli de Roma, Italia.

La cantante y el futbolista compartieron conjuntamente un posteo en sus cuentas de Instagram donde se los ve a los tres unidos, tomados de la mano.

En la imagen se ve parte de la carita de la pequeña. "Un aplauso pa mami y papi", expresaron con absoluta emoción en el posteo donde presentaron en sociedad a su hija, en un posteo que cosechó miles de likes y mensajes a pura felicitación para el matrimonio.

Cabe recordar que el parto estaba previsto para el 11 de marzo y finalmente se adelantó unos días. La bebé pesó 3 kilos y tanto ella como la madre se encuentran en perfecto estado.