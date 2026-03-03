A24.com

Tato Algorta de Gran Hermano sufrió un duro accidente en Uruguay: "Llegó la ambulancia y..."

Tato Algorta, ex participante de Gran Hermano, volcó con su auto en Uruguay. Tras el accidente, fue asistido por una ambulancia y trasladado de inmediato a un centro de salud para evaluar su estado. Todos los detalles.

3 mar 2026, 23:23
Tato Algrota, campeón de la última edición de Gran Hermano, sufrió un accidente de tránsito en Uruguay y debió ser trasladado a un centro de salud para su evaluación.

Fue Pepe Ochoa quien dio a conocer la noticia a través de X, desde la cuenta del Ejército de LAM. Allí explicó con precisión qué fue lo que ocurrió con el panelista del reality en este 2026 y llevó tranquilidad. Lo más impactante sobre el hecho es que se produjo en un tramo de la ruta con condiciones de infraestructura críticas.

"Tato, de Gran Hermano, sufrió un accidente hoy a la noche en Uruguay, en la zona de Dolores, Soriano. Venía con su vehículo, dobló en una curva poco señalizada y sin luz, y volcó con su auto. Por suerte, tenía el cinturón puesto y los airbags funcionaron", comunicó el panelista de LAM (América TV).

Además, sumó que fue asistido y rápidamente trasladado para realizarle los controles pertinentes: "Llegó la ambulancia y lo trasladaron. Está fuera de peligro. Compartimos la noticia y llevamos tranquilidad a sus seguidores del otro lado".

Qué dijo Santiago del Moro sobre el accidente de Tato Algorta

Mientras se desarrollaba en vivo la gala de Gran Hermano Generación Dorada, el accidente de Tato Algorta en Uruguay ya había ocurrido y el ex participante estaba siendo trasladado en ambulancia para realizarse los controles médicos correspondientes.

La información comenzó a circular con cautela y fue recién sobre el cierre del programa cuando se decidió comunicarla públicamente, una vez confirmados los datos y su buen estado de salud. El objetivo fue claro: evitar especulaciones y, sobre todo, llevar tranquilidad a los televidentes y al público en general que seguía atento cualquier novedad.

"Tato tuvo un accidente, pero no le pasó nada. Tuvo un choque en Uruguay. El auto sufrió bastantes destrozos, pero él está muy bien. Un abrazo para él", comunicó el conductor ante la sorpresa de los panelistas que escuchaban atentamente la noticia.

Por estas horas, más allá de que se encuentra en buen estado, la atención está puesta en su evolución y en los controles médicos de rutina, con la tranquilidad de que el susto no pasó a mayores pero el seguimiento será clave en los próximos días.

     

 

